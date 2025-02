El Papa Francisco expresó su gratitud por los mensajes de apoyo recibidos tras su reciente crisis respiratoria. El pontífice, hospitalizado por una infección pulmonar, recibió transfusiones de sangre y altos flujos de oxígeno para estabilizar su salud.

El Papa Francisco utilizó sus redes sociales para agradecer a todas las personas que se han preocupado por su estado de salud, luego de que sufriera una crisis respiratoria asmática, lo que lo llevó a recibir altos flujos de oxígeno para estabilizar su condición.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el líder de la Iglesia Católica destacó la gran cantidad de mensajes, cartas y dibujos que ha recibido, especialmente de niños, expresando su gratitud por el apoyo recibido en estos momentos difíciles.

"En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!", escribió el sumo pontífice.

¿Cuál es el estado de salud del Papa Francisco?

El Papa Francisco fue hospitalizado hace una semana debido a una infección pulmonar compleja que afectó gravemente su capacidad respiratoria. Para estabilizarlo, los médicos del Vaticano le suministraron transfusiones de sangre tras detectar un recuento bajo de plaquetas, además de administrarle oxígeno de alto flujo.

El pasado 22 de febrero, su equipo médico informó que su estado de salud es reservado, dada su avanzada edad y su historial de problemas respiratorios previos. A pesar de la incertidumbre, el Vaticano ha asegurado que el Papa se mantiene estable y bajo estricta observación médica.

Preocupación mundial por su salud

El estado de salud del Papa ha generado preocupación entre los fieles alrededor del mundo, quienes han manifestado su apoyo y oraciones por su pronta recuperación. Líderes religiosos y políticos han enviado mensajes de aliento, mientras que en diversas iglesias se han organizado misas y jornadas de oración para pedir por su bienestar.

Hasta el momento, el Vaticano no ha dado un pronóstico definitivo sobre su recuperación, aunque se espera que en los próximos días se emita un nuevo informe sobre su evolución médica.