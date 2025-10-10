El movimiento telúrico se registró la mañana de este viernes en la región de Mindanao, causando la muerte de una persona, daños materiales y evacuaciones preventivas ante el riesgo de tsunami.

Un fuerte sismo de magnitud 7.4 sacudió este viernes el sureste de Filipinas, en la isla de Mindanao, donde las autoridades emitieron una alerta de tsunami y ordenaron evacuaciones en las zonas costeras ante el riesgo de olas peligrosas.

El terremoto ocurrió a las 9:43 de la mañana (hora local) con epicentro en el mar, a unos 20 kilómetros al este de la población de Santiago y a 58 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) indicó que el temblor fue provocado por el movimiento de una falla submarina cercana a la provincia de Davao Oriental.

#AHORA | Un fuerte terremoto de magnitud 7.6 sacudió la región sur de Filipinas, frente a la costa de Davao Oriental, según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS).



Las autoridades emitieron una alerta de tsunami para varias provincias costeras

Las autoridades filipinas confirmaron al menos una persona fallecida por la caída de escombros en la región de Davao, además de daños materiales en edificios, cortes de electricidad y la suspensión de clases y labores en oficinas gubernamentales, excepto en los servicios de emergencia.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Honolulu, advirtió inicialmente sobre la posible formación de olas de entre uno y tres metros en las costas del sur de Filipinas, así como olas menores en Indonesia y Palau. Sin embargo, horas después levantó la alerta para la región, aunque recomendó mantener la precaución por posibles variaciones locales en el nivel del mar.

El subdirector de la Oficina de Defensa Civil, Bernardo Rafaelito Alejandro IV, pidió a las comunidades costeras de Davao Oriental y provincias cercanas trasladarse a zonas elevadas y mantenerse alejadas del litoral. “Instamos a las comunidades costeras a que estén en alerta y evacúen inmediatamente hasta nuevo aviso” , señaló en un comunicado.

Este nuevo sismo ocurre diez días después del terremoto de magnitud 6.9 que golpeó la isla de Cebú el 30 de septiembre, dejando 74 personas muertas y miles de damnificados.

Filipinas, situada sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, experimenta cada año miles de movimientos sísmicos debido a la intensa actividad tectónica en la región, además de sufrir el impacto de una veintena de tifones y tormentas tropicales anualmente.

Check out the effects of M7.6 earthquake in Philippines #Philippines

