En la Alameda Sur de la CDMX, familiares de los 19 niños fallecidos en el derrumbe del Colegio Rébsamen en 2017 realizaron una misa en su memoria.

A ocho años del colapso del Colegio Rébsamen en la alcaldía Tlalpan, familiares de las víctimas realizaron una misa en el memorial de la Alameda Sur, donde recordaron a los 19 niños y siete adultos que perdieron la vida tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Durante la ceremonia estuvieron presentes los padres de los alumnos Raúl Alexis, José Eduardo y Paola Mireya, así como familiares de la trabajadora Gloria González. Cuatro coronas de flores fueron colocadas en los pilares del memorial, cada uno con el nombre de las niñas y niños fallecidos.

Exigen justicia pendiente

Óscar Vargas, padre de Raúl Alexis, reiteró que aún hay procesos judiciales abiertos contra dos directores de obra señalados como responsables.

“Seguimos trabajando para seguir haciéndoles justicia a nuestros hijos”, expresó.

El acto religioso fue oficiado por el padre Sergio, quien al concluir lanzó agua bendita sobre los pilares del memorial como símbolo de bendición y recuerdo.

Los familiares enfatizaron que, aunque han transcurrido ocho años desde la tragedia, la exigencia de justicia permanece y su compromiso es mantener viva la memoria de las víctimas del Colegio Rébsamen.



