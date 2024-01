Experta explica los riesgos de consumir suplementos alimenticios

Ante la gran oferta de estos productos al público, y el surgimiento de "modas" que involucran aspectos sensibles a la salud, la nutrióloga Alma Ruelas destacó que la medida de prevención más importante es acudir con un profesional.

"Año Nuevo, vida nueva", dice un conocido refrán y a partir de este propósito muchas personas inician el primer mes del año con la intención de cambiar sus hábitos y nutrirse más, por lo que enero es el mes en el que más suplementos alimenticios se adquieren.

Ante la gran oferta de estos productos al público, y el surgimiento de “modas” que involucran aspectos sensibles a la salud, la nutrióloga Alma Ruelas destacó que la medida de prevención más importante es acudir con un profesional.

“No es tan sencillo decir ‘este suplemento va para todos y este no se recomienda’: la suplementación siempre se tiene que valorar dependiendo de la necesidad individual” , expresó la nutrióloga, y acotó que los estudios en la materia dan pie para otra consideración.

“Antes se pensaba que nadie debería consumir suplementos, o que estos solamente cuando había deficiencia, pero hay estudios que muestran que no nos alimentamos tan bien como pensábamos, y que los suplementos nos beneficiarían” , dijo.

Diversos tipos de suplementos

En consonancia, distinguió algunos tipos de suplementos: “Hay suplementos de vitaminas, son los más populares ahorita. Hay suplementos deportivos, otros que son para objetivos muy específicos, como los del gimnasio”, dijo.

Al considerar lo anterior, la nutrióloga reafirmó que, para tomar una decisión, se requiere acudir a una valoración, misma que, por lo general, se oferta a un precio de 500 a mil 500 pesos en consultorios particulares, y evitar prácticas de riesgo.

“Hay que tener mucho cuidado con las modas, he visto mucho en redes sociales que se ponen sus catéteres con vitaminas y sueros: eso sí no se recomienda” , dijo.

¿Exceso de vitaminas?

Aunado a los principios de salud recomendables en cuanto a la ingesta de suplementos alimenticios, la nutrióloga Alma Ruelas precisó que hay preguntas con una respuesta inequívoca: ¿Qué pasa si estos productos se ingieren en exceso?

“Hay dos tipos de vitaminas, unas son solubles en agua y otras son solubles en lípidos. Si son solubles en agua, no pasa nada: si tomas de más, las vas a orinar. Las vitaminas solubles en lípidos, como la D, E, K y A, se procesan en el hígado, por lo que, si tomas de más, puedes tener efectos no deseados” , dijo.

Herbolaria y vitaminas

Otro aspecto a considerar en el tema, informó Alma Ruelas, se encuentra a nivel cultural: algunos suplementos alimenticios catalogados como “naturales” no cuentan con información suficiente para dosificar adecuadamente.

“El problema con los suplementos que no vienen en pastillas, es que la dosis no es tan fácil medirla porque no sabemos cuánto trae del componente activo una sustancia” , dijo.

Añadió que la relación que entabla la población con el consumo de vitaminas tiene tintes similares a lo que ocurre con la herbolaria: “las hierbas, no porque sean naturales, son seguras”.

Cofepris

Otro aspecto ineludible al considerar la toma de suplementos alimenticios es consultar la información elaborada por la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris). En especial, aquella relacionada con alertas sanitarias.

Al respecto, Cofepris cuenta con una lista de 40 suplementos que no cumplen la legislación vigente; la primera entrada ocurrió el 5 de noviembre de 2013, cuando la autoridad emitió un comunicado para alertar sobre dos productos que causaron un brote de hepatitis en Estados Unidos.

La última entrada de la lista ocurrió el 28 de octubre de 2021, cuando se alertó sobre un producto catalogado como suplemento alimenticio que supuestamente auxiliaba en el tratamiento de trastornos en la actividad sexual.

Suplementos y vitaminas más usados

CREATINA

A menudo se utiliza para mejorar el rendimiento del ejercicio y la masa muscular.

Es “posiblemente eficaz” para: 1. Mejorar el desempeño atlético, 2. Auxiliar en trastornos del metabolismo, 3. Mejorar la fuerza muscular y 4. Reducir la pérdida de masa muscular relacionada con la edad

¿Es seguro?

La creatina probablemente sea segura para la mayoría de las personas. Se han utilizado de forma segura dosis de hasta 25 gramos diarios durante un máximo de 14 días. También se han utilizado con seguridad dosis más bajas de hasta 4-5 gramos diarios durante un máximo de 18 meses. La creatina es posiblemente segura cuando se toma a largo plazo.

Se han utilizado de forma segura dosis de hasta 10 gramos diarios durante un máximo de 5 años.

VITAMINA A

Cumple funciones relacionadas con la visión, el crecimiento de huesos, aparato reproductivo, funciones celulares y sistema inmune. Frutas de colores y verduras son algunas de sus fuentes, mismas que incluyen el hígado y la leche entera.

¿En qué casos tomarla?

Los vegetarianos, niños pequeños y alcohólicos quizás necesiten más vitamina A. También puede necesitar mayor cantidad si padece ciertas afecciones como enfermedades del hígado, fibrosis quística y enfermedad de Crohn.

VITAMINA E

Juega un papel en los procesos del sistema inmune y el metabolismo. Algunas de sus fuentes destacadas son los aceites vegetales, margarina, nueces, semillas y verduras de hojas.

¿Quién podría necesitar cantidades adicionales?

Las personas que padecen enfermedades tal como trastornos hepáticos, fibrosis quística y enfermedad de Crohn.

Contraindicaciones

Los suplementos de vitamina E pueden ser dañinos para las personas que toman anticoagulantes y otros medicamentos.

OMEGA-3

Es conocido como ácido graso esencial debido a que pero el cuerpo no puede producirlos por sí solo, de tal manera que los debe obtener de los alimentos, tales como pescado de agua fría, incluyendo el atún, el salmón y la caballa.

Beneficios

Se ha encontrado que los ácidos grasos omega-3 son benéficos para el corazón y entre sus efectos positivos se pueden mencionar, entre otros: acciones antiinflamatorias y anticoagulantes, disminución de los niveles de colesterol y triglicéridos y la reducción de la presión sanguínea.

Más beneficios

Estos ácidos grasos también pueden reducir los riesgos y síntomas de otros trastornos, incluyendo diabetes, accidente cerebrovascular, algunos cánceres, artritis reumatoidea, asma, enfermedad intestinal inflamatoria, colitis ulcerativa y deterioro mental.

En el sitio web https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html se puede consultar toda la información disponible y validada por el gobierno de Estados Unidos.