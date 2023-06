"No tuvimos nada que ver": Joe Biden sobre rebelión de Wagner en Rusia

En una conferencia de prensa, Biden reveló que convocó a una reunión virtual a sus aliados clave para discutir la situación.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este lunes que los occidentales no tuvieron ninguna participación en la fallida rebelión liderada por el jefe del grupo paramilitar Wagner en Rusia durante el fin de semana.

" Coincidimos en que debíamos asegurarnos de no darle a Putin ninguna excusa para culpar a Occidente o a la OTAN. Dejamos en claro que no estábamos involucrados. No tuvimos nada que ver. Fue un problema interno del sistema ruso ", declaró el mandatario norteamericano.

El presidente anunció su intención de hablar con otros líderes mundiales para mantener la coordinación y garantizar que todos estén de acuerdo, y confirmó que ha estado en contacto con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para asegurarle el apoyo de Estados Unidos en esta situación complicada.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, respaldó las declaraciones de Biden al informar a los periodistas que la embajadora estadounidense en Rusia, Lynne Tracy, transmitió a las autoridades rusas que " Estados Unidos no está implicado y no lo estará ".

La noticia de la ocupación militar provocó diversas reacciones en Rostov del Don, donde los combatientes de Yevgueni Prigozhin, líder del grupo paramilitar Wagner, fueron aclamados cuando abandonaron el cuartel general militar que habían capturado, un lugar desde el cual se coordinaban operaciones en Ucrania.

Sin embargo, la rebelión finalmente llegó a su fin después de que se llegara a un acuerdo en el cual Prigozhin y sus hombres obtuvieron garantías de inmunidad a cambio de poner fin a la sublevación.