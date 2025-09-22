Maduro envió una carta a Trump en la que expresa disposición para dialogar, y rechaza que su Gobierno esté involucrado en el narcotráfico.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este lunes que la administración estadounidense recibió una carta del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien calificó de "ilegítimo". Sin embargo, alertó que el documento contiene "muchas mentiras".

"Hemos visto esta carta. Francamente, creo que Maduro repitió muchas mentiras en ella, y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado", declaró Leavitt durante una rueda de prensa en la residencia presidencial.

La portavoz recordó que Estados Unidos considera que "el régimen de Maduro es ilegítimo, y el presidente Trump ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas letales del régimen venezolano a Estados Unidos".

La carta de Maduro

El domingo, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que Maduro envió una carta a Trump en la que se ofrece a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell. En el texto, el mandatario venezolano negó cualquier participación en el tráfico de drogas y criticó los señalamientos recientes contra su Gobierno:

En las últimas semanas han tomado protagonismo los señalamientos, absolutamente falsos, sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de las altas autoridades legítimas de Venezuela , dice la misiva, fechada el 6 de septiembre y difundida por Rodríguez en Telegram.







Maduro agregó que durante los primeros meses de la administración Trump, Caracas siempre ha buscado "una comunicación directa para atender y resolver cualquier tema que surja" entre ambos gobiernos.





Maduro: diálogo frente a los "fake news"

En su carta, Maduro subraya su disposición al diálogo y critica lo que considera noticias falsas difundidas contra su país. Señala que estos rumores buscan justificar una escalada militar que afectaría al continente:

"Es el peor de los fake news que se lanzado contra nuestro país para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente".

Maduro concluye la misiva reiterando su voluntad de mantener conversaciones con el enviado especial estadounidense para "superar los ruidos mediáticos y los fake news" y abogando por la paz hemisférica.

"Desde Caracas, Venezuela, cuna de los libertadores, siempre estará dispuesto para defender la paz y la vida", finaliza el texto, acompañado de mapas del Informe Mundial de Drogas.





Escalada de tensiones bilaterales

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han tensado tras el aumento del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, enfocado en el llamado Cartel de los Soles, al que Trump acusa de estar liderado por Maduro.

Las diferencias se profundizaron después de que Estados Unidos hundiera cuatro embarcaciones vinculadas al narcotráfico cerca de las costas venezolanas; al menos tres procedían de Venezuela y la cuarta tenía un origen desconocido.