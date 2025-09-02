El presidente Donald Trump informó que fuerzas estadounidenses interceptaron una embarcación con drogas procedente de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que fuerzas militares interceptaron una embarcación cargada de drogas que había zarpado de Venezuela. “Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Lo hemos eliminado”, declaró en conferencia desde la Casa Blanca.

En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio explicó en su cuenta oficial de X que la acción se llevó a cabo en el sur del Caribe y tuvo como blanco a una estructura considerada por Washington como una organización narcoterrorista.

Tensiones con Venezuela

El anuncio ocurre en medio de la creciente confrontación entre Washington y Caracas. El gobierno de Nicolás Maduro declaró un estado de “máxima preparación” militar tras acusar a Estados Unidos de preparar acciones contra su soberanía.

Días atrás, la administración Trump había desplegado buques de guerra en el Caribe con el argumento de frenar el tráfico de drogas en la región, una medida que Maduro calificó como una amenaza directa.

Trump y su relación con Rusia

En la misma jornada, Trump expresó su decepción hacia el presidente ruso Vladimir Putin tras la cumbre de Alaska del 15 de agosto. “Estoy muy decepcionado del presidente Putin. Teníamos una gran relación”, comentó en una entrevista radial.

Pese a sus críticas, el mandatario estadounidense descartó preocupación por un acercamiento entre Rusia y China, asegurando que “Estados Unidos tiene las fuerzas armadas más poderosas del mundo”.

Próximos pasos diplomáticos

El Kremlin confirmó que se planifica una nueva ronda de contactos con Washington para tratar el conflicto en Ucrania. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky insistió en que Kiev debe participar en todas las negociaciones de paz.