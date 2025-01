México asiste a juramentación de Nicolás Maduro

Claudia Sheinbaum aseguró que México no puede decidir sobre la política de Venezuela sino su pueblo.

México estuvo entre las naciones que fueron representadas en la juramentación del chavista Nicolás Maduro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México no puede decidir sobre la política de Venezuela sino debe ser su pueblo.

"No sólo con una opinión personal, sino como presidenta es la política exterior de nuestro país" , dijo.

A pregunta expresa sobre el secuestro de la opositora venezolana María Corina Machado el jueves, Sheinbaum Pardo señaló que se debe escuchar bien la información, y saber exactamente lo que pasó, y aclaró que en México nunca se va a "criminalizar a la oposición política".

"Claro que respetamos evidentemente la soberanía de los pueblos, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasó porque no sabemos. Y bueno, esta es nuestra opinión y lo hacemos en México. Nosotros no perseguimos a nadie, ni por sus ideas, ni por sus opiniones (...) No estoy diciendo que se persiga en otros lados, sino en general" , expresó.

Reiteró que a la tercera investidura de Maduro como presidente asistiría el embajador de México, Leopoldo de Gyvés.

"Defendemos nuestra política exterior de la soberanía del pueblo venezolano. Ellos son los que tienen que decidir. No tiene que haber una intervención de ninguna manera, sino que decida el pueblo de Venezuela" , dijo.

Y sobre un supuesto reacomodo de fuerzas en Latinoamérica, la presidenta Sheinbaum mencionó que las fuerzas progresistas tienen mucha fuerza y mucho reconocimiento.