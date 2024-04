Mexicanos arman fiesta con 'Payaso del rodeo' en Corea del Sur

Un grupo se reunió en una plaza de Seúl, capital de Corea del Sur, para bailar el 'Payaso de rodeo', con lo que llamaron la atención de los transeúntes y demostraron la alegría característica de los mexicanos.

En otros países, los mexicanos son reconocidos como personas muy alegres a quienes les encanta la fiesta. Cualquier excusa es válida para reunirse y organizar una buena "pachanga" , como demostraron unos jóvenes en Corea del Sur.

Un grupo de jóvenes mexicanos decidió reunirse en un parque de la ciudad de Seúl para bailar al ritmo del 'Payaso de Rodeo', canción que se popularizó en México y otros países de habla hispana a finales de la década de 1990, lo que acaparó la atención de algunas personas que también se encontraban en el lugar.

El momento fue compartido a través de TikTok por el usuario @Pedro_Cerda, donde se observan los chicos, quienes iban vestidos de negro, realizando los pasos característicos de esta singular canción interpretada por la banda musical Caballo Dorado, mientras invitaban a los extranjeros a unirse a ellos, sin importar que no se supieran los pasos.

Como era de esperarse, este videoclip, que cuenta con más de 500 mil reproducciones y más de 130 mil me gusta, ha cautivado a varios usuarios que aplaudieron a los jóvenes por llevar la cultura mexicana a otro país y convertirlo en un momento divertido.

"Cómo invocar a los mexicanos en Corea" , "Es que...hermanas, el payaso de rodeo es vida" , "¿Cómo juntar a mexicanos en un lugar? Ponles payaso de rodeo" , "El señor de atrás grabando tipo: no sé qué hacen, pero se ve chido" , fueron algunos de los comentarios.

Payaso del rodeo

En las fiestas mexicanas, ya sean bodas, quinceañeras y bautizos, siempre habrá una gran variedad de canciones, pero sin duda la que no pueden faltar por nada del mundo es la de 'Payaso de Rodeo'.

Esta canción se trata de una especie de cover de la canción en inglés 'Don't tell my heart', de Billy Ray Cyrus y The Marcy Brothers.

Lalo Gameros, fundador de Caballo Dorado fue quien creó esta peculiar canción.

Durante un podcast, comentó que cuando se encontraba dentro de un baño, agarró un cenicero, su cigarro y una guitarra para crear la letra de esta canción en la que relató la vida de un payaso de rodeo, "como van de aquí para allá, andan en todas partes, igual que los vaqueros y músicos" .

Además, mencionó que parte de su inspiración fue la vestimenta que utiliza un payaso de rodeo, por lo que expresó lo siguiente: "Me puse a pensar cómo se vestían ya que suelen hacerlo muy raro, folclóricos y coloridos... Era un tipo medio raro, pero me cayó bien porque son divertidos y alegres, me dijo, viajo en carretera espero pronto llegar, porque así se la pasa uno al rodeo que me espera allá, ¿Adónde más? Pues al rodeo" , puntualizó.