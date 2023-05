"John Kennedy es un ignorante", responde Ebrard a ataques contra México

En su visita a Hermosillo, el canciller Marcelo Ebrard, explicó que los comentarios de Kennedy en contra de México distan de la buena relación entre países que existe con el presidente de EU, Joe Biden.

México es el país que más ha ayudado a Estados Unidos en el combate contra el fentanilo, la relación con el Presidente Biden es muy buena y la situación del senador John Kennedy es solo un apartado político más producto de las campañas señaló Marcelo Ebrard Casaubon.

El Secretario de Relaciones Exteriores compartió que México a propugnado con una serie de propuestas que Estados Unidos está impulsando o coinciden con ellas por ejemplo, la regulación de las armas.

"El presidente Biden ha presentado varias iniciativas que a nosotros nos interesan mucho y que México también lo ha presentado, entonces lo vemos como una buena relación, quiere decir que estamos haciendo esfuerzos comunes.

"El caso también del entendimiento bicentenario acabamos de ir a Washington, hicimos un buen acuerdo en materia de seguridad, cada quien quedó en acuerdos de qué va a hacer cómo vamos a trabajar nosotros" , declaró Ebrard Casaubon.

El canciller subrayó que a pesar de que el senador John Kennedy ha sido considerado persona no grata en tierras mexicanas, esto no marca un conflicto entre los dos países, pues México ha sido el que más ha apoyado a Estados unidos para que no lleguen pastillas de fentanilo a sus jóvenes

"Ningún otro país del mundo ha asegurado y confiscado 6 o 7 toneladas de esa sustancia letal como aquí en México y nos costó 495 vidas, el señor es un ignorante o es un cínico o es un mentiroso, y por eso le contestamos que es una persona no grata en México" , finalizó.