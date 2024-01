Cómo se manejan los conflictos entre jugadores y casinos online en Chile

La resolución de disputas en casinos online chilenos puede ser compleja. Conoce las mejores prácticas y pasos esenciales para resolver conflictos de manera rápida y justa.

En los últimos tiempos hemos visto diversas noticias en las cuales el Gobierno chileno pretende, de una vez por todas, regular la actividad de los casinos online, algo imprescindible para que estos tengan una experiencia segura, y aquellos operadores que no merezcan la confianza de los usuarios que den fuera del mercado.

No obstante, por ahora no se han alcanzado avances en este tipo de segmentos. Por lo que deberás tenerlo en cuenta cuando busques casinos alternativos que te ofrezcan las bonificaciones como 25 giros gratis sin depósito 2023 para probar suerte en cualquier operador.

Y es que a veces esta forma de ocio puede ser conflictiva en cuestiones como el trato a los usuarios, el funcionamiento de los juegos y otro aspecto considerable. Por eso vamos a ver cuáles son los procedimientos habituales para resolver los conflictos que puedan surgir entre los jugadores y los operadores dentro del mercado chileno.

Cuáles son los conflictos más habituales

Lo primero que debemos saber es cuáles son los conflictos más usuales que pueden surgir a la hora de probar suerte en un casino en Chile. Estos son algunos de los más frecuentes:

Problemas de tipo administrativo: se producen cuando existen inconvenientes a la hora de verificar las cuentas o de acreditar la identidad del jugador. Esto impide que la cuenta sea plenamente operativa y esta puede retirar sus ganancias. Muchos de estos problemas, precisamente, surgen cuando el jugador obtiene un premio considerable y sirven cómo excusa para negar el pago de esos premios.

Problemas con los pagos: además de lo comentado ya a veces los pagos en los casinos tardan más de lo que sería deseable, o bien vienen acompañados de gastos y comisiones que no son las adecuadas y que no han sido informadas a los jugadores. Otro problema habitual tanto en los casinos chilenos como los del resto del mundo.

Bloqueo de cuentas: son muchos los casos en los que algunos jugadores, con suerte o simplemente con una cierta cantidad de dinero en su cuenta, han visto cómo esta se bloquea sin explicaciones. Algo que también suele ocurrir a los jugadores chilenos y que nuevamente estaba vinculado a los casinos de menor confianza o de menor calidad. De todos modos, es un problema que también conviene conocer, dado que nos recomienda no tener mucho dinero en nuestra cuenta de juegos por si estás bloqueada de forma imprevista.

Problemas con los juegos: los juegos de casino no pagan si su funcionamiento no es correcto. Esta cuestión se utiliza por los casinos para no pagar premios o ponerlo más difícil a los jugadores, pero también es habitual que algunos juegos no funcionen todo lo bien que debieran o no sean todo lo legales que deben con los jugadores.

Qué mecanismos tienen los chilenos para reclamar



En el momento actual, dado que no existe una legislación concreta que regule la actividad de los casinos, la verdad es que no existen medios a través de los cuales estos puedan reclamar ante los casinos, cuando surge cualquier inconveniente. Por tanto, no hay sistemas concretos específicos de mediación para efectuar dichos reclamos más allá de los establecidos por la justicia.

Algo que resulta complicado si tenemos en cuenta que la actividad de los casinos online en Chile todavía es alegal y se encuentra en una especie de limbo en el cual la regulación todavía no afecta a su funcionamiento. En consecuencia, esta sería las formas de poder reclamar en caso de tener cualquier contencioso con un casino operado en Chile.

Servicio al cliente

Es la opción más recomendable cuando tenemos cualquier problema y será que nos deberemos dirigir para tratar de resolver el mismo de forma rápida.

Webs de resolución de conflictos

En Internet existen ciertas páginas dedicadas al mundo del casino que actúan directamente como mediadores entre casinos y jugadores, lo que es una buena alternativa para resolver esos conflictos cuando el servicio de atención al cliente nos responde como debe.

Tribunales de justicia

En caso de que los métodos anteriormente mencionados no funcionen, siempre nos queda recurrir a la vía judicial . No obstante, esto tiene el inconveniente de los costes y también la complejidad muchas veces de localizar a los encausados, lo que no hace fácil reclamarlos o localizarlos de cara a un posible juicio.

De todo lo que hemos comentado, vemos cómo las opciones para el jugador suelen complicarse cuando el servicio de atención al cliente del casino, que es la vía primaria de reclamación, no funciona como debe. Esto puede causar cierta indefensión en los jugadores que se pretende resolver una vez que la nueva ley que regulará el sector del casino esté aprobada. Y es que además de los métodos habituales y mencionados, también se incluirán otros de los que hablaremos en el apartado siguiente.

Qué métodos plantea la ley

Dado que la ley todavía se encuentra en desarrollo, resulta no muy fácil determinar qué sistemas de gestión y resolución de conflictos surgirán a raíz de la misma, pero por la experiencia de otros países y por los anteproyectos de la misma podemos darte algunas pistas al respecto.

Lo primero que considera la ley en la regulación total de los casinos, por lo que hay problemas como los del juego desleal en donde se encuentra los juegos y las máquinas trucadas probablemente desaparezcan. Si es cierto que la mayor parte de los casinos que operan actualmente en el país y que trabajan con proveedores de calidad no suelen tener estos problemas, dado que dichos proveedores ofrecen servicios de calidad a sus usuarios. En el caso, una vez que se apruebe la normativa, estos juegos estarán debidamente regulados por la legislación y auditados por el órgano establecido al efecto, lo que resolverá estos riesgos.

Otra de las cuestiones que se están planteando en el reglamento que regulará los casinos online en Chile, tiene que ver con la creación de un órgano específico destinado a atender las reclamaciones de los usuarios. Este serviría como segunda línea y ofrecería una protección adicional a aquellos jugadores que no han recibido una respuesta satisfactoria del servicio de atención al cliente de su casino.

Este modelo se plantea en el que se está utilizando en otros países, tales como España o en Argentina, donde el órgano fiscalizador de la actividad de los casinos crea dicho servicio de resolución de conflictos entre jugadores y operadores. Lo mejor de todo es que sus decisiones son vinculantes, por lo que aquello que determine que deba hacerse este órgano deberá ser cumplido obligatoriamente por las partes. Ahora que sin duda aporta un extra de seguridad a la hora de jugar.

En conclusión

La falta de un marco legal adecuado dentro de Chile para la actividad de los casinos en línea, sin duda, supone una serie de perjuicios para los jugadores. Entre ellos, el más destacado es la imposibilidad de acceder a un servicio de atención al cliente adecuado y que pueda mediar en caso de que los casinos se nieguen a atender las reclamaciones de los usuarios.

Este problema se pretende resolver con la actual modificación de la legislación que establece la creación de estos órganos y también la adecuada fiscalización de la actividad de los casinos online que operan en el país. Aspectos estos que sin duda dará más seguridad jurídica a los jugadores y les permitirán contar con elementos adicionales para defenderse cuando consideren que sus derechos como jugadores han sido afectados.