Maestro da cintarazos a estudiante que hacía 'bullying' a otro niño

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace apenas unos días se hablaba del caso de una mujer que sacó a su hija adolescente de una fiesta a cinturonazos y otro caso parecido ya surgió.

Esta vez fue en una escuela, en donde un profesor agarró a cinturonazos a uno de sus alumnos, quien supuestamente pateaba y hacía "bullying" a otro niño.

El maestro, Daniel Mendiola, asegura que decidió agredir a su alumno para detenerlo, ya que se encontraba pateando un compañero adentro del aula en la Institución Educativa San Felipe 12067, ubicado en Piura, Perú.

De los cinturonazos circula una fotografía en donde se aprecia al hombre con el cinturón en la mano y el niño, hincado o arrodillado.

Después de los hechos, Mendiola reveló en su cuenta de Facebook que temió lo peor. Pensó que, luego de ser suspendido por el colegio, iba a ser arrestado por las autoridades. Yo ya no podía seguir viendo tal injusticia"

"Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso por los dizques derechos humanos, pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso... No me arrepiento de nada", publicó.