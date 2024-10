Hobbs garantiza estabilidad en relaciones comerciales a pesar de elecciones

La postura de la gobernadora demócrata responde a la presión que Donald Trump puso sobre la relación binacional a partir de su discurso en torno a estrechar las regulaciones fronterizas.

Las relaciones políticas y comerciales entre Arizona y Sonora se estrecharon durante los gobiernos de Katie Hobbs y de Alfonso Durazo, respectivamente, al grado de que se han vuelto protagonistas en lo que respecta al desarrollo de ambas regiones. Debido a ello, señaló la gobernadora estadounidense, aquellas mantendrán su rumbo "sin importar quien llegue a la casa blanca" .

"No tenemos una predicción sobre la justa electoral más allá de que será cerrada, pero no importa cual sea el resultado, el gobierno de Arizona está comprometido para seguir trabajando en mejoras para su población. Esto significa mantener socios de inversiones y no importa qué se diga o se haga desde la Casa Blanca, tenemos el compromiso de continuar (colaborando con el gobierno de Sonora) sin importar quien llegue (a la Casa Blanca)" , dijo Katie Hobbs.

La postura de la gobernadora demócrata responde a la presión que Donald Trump, candidato republicano a un segundo ciclo en la presidencia de Estados Unidos, puso sobre la relación binacional a partir de su discurso en torno a estrechar las regulaciones fronterizas, tanto en materia comercial como en temas migratorios.

El gobernador Alfonso Durazo señaló que la cooperación entre Sonora y Arizona mejoró sustantivamente durante los últimos 4 años; previo a ello, aseguró, la comisión Arizona-México, el órgano a partir del cual los dos estados pueden plantear acuerdos comerciales, medioambientales, de infraestructura y de otros tipos, se encontraba en letargo.