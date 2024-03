Así es la cirugía abdominal mayor a la que se sometió Kate Middleton

La Princesa de Gales reveló este viernes que padece Cáncer.

La mañana de viernes, Kate Middleton, princesa de Gales, anunció que fue diagnosticada con cáncer y actualmente se encuentra en tratamiento de quimioterapia.

Por medio de un video difundido por la cuenta @KensingtonRoyal en la plataforma X, la Princesa detalló que su diagnóstico fue derivado de una "cirugía abdominal mayor" en enero en la Clínica de Londres.

" La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer ", dijo Kate.

Asimismo, reveló que está recibiendo quimioterapia preventiva.

" Mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento ".

De acuerdo con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, la cirugía mayor se ocupa de las operaciones más complejas, es decir, aquellas con más riesgo de presentar complicaciones.

En ella, el cirujano accede a la cavidad abdominal para intervenir los órganos que se encuentran en ella: colon, estómago, esófago, páncreas, hígado, riñón, vejiga, útero, etc.

" El equipo de profesionales que le atiende programará una serie de cuidados que le preparan, tanto física como emocionalmente, para afrontar la operación, previenen complicaciones y reducen el tiempo de permanencia en el hospital ", se lee en el texto.

Por su parte, el sitio de salud detalló: " Controlar el dolor es importante para su recuperación. No debe aguantar el dolor, ya que ello puede provocar complicaciones y retrasar su recuperación. Por lo general, si siente menos dolor puede comenzar a caminar y recuperar fuerzas más rápidamente ".