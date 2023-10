Siempre sí; Biden confirma construcción de muro entre EU y México

Contrario a lo dicho en su campaña presidencial de 2020, Joe Biden construirá 32 nuevos kilómetros de muro fronterizo con México.

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que su Administración iniciará la construcción de una nueva sección de 32 kilómetros de muro fronterizo con México asegurando no poder detener o reasignar los fondos destinados para su construcción por parte del Congreso de Estados Unidos.

Rompiendo una promesa hecha durante su campaña a la Presidencia en 2020 que no construiría muros inútiles, Biden reconoció que los muros no son efectivos para la seguridad fronteriza con México pero aseguró no poder detener el uso de dichos fondos para la nueva sección de muro.

"No puedo parar (la construcción del muro)" , dijo Biden en la Oficina Oval de la Casa Blanca a pregunta durante un breve intercambio con periodistas sobre el anuncio publicado por el Departamento de Seguridad Interna en el diario oficial del Gobierno para usar una autoridad especial para construir el muro.

"El dinero fue asignado para el muro fronterizo. Traté de que ese dinero fuera reasignado, que fuera redirigido. (Pero) no lo hicieron. No lo harán" , dijo Biden sin especificar a quienes se refería en específico.

"No puedo detenerlo", dice Joe Biden sobre el financiamiento para el muro fronterizo, confirmando así su construcción.



@RaquelMartinTVpic.twitter.com/sZSYQC68Ub https://t.co/cs5eQFfKN8 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 5, 2023

Ayer, el Departamento de Seguridad Interna de EU anunció haber haber decidido utilizar una autoridad especial para dejar de lado 26 Leyes federales y poder avanzar así en la construcción de 32 kilómetros de muro en la ribera estadounidense del Río Bravo a la altura de Ciudad Mier en Tamaulipas.

Durante su Presidencia, el exmandatario Donald Trump utilizó la misma autoridad especial invocada ayer por la administración Biden para construir más de 720 kilómetros de muro en todos los Estados fronterizos con México, provocando fuertes quejas de grupos ambientalistas y de derechos humanos.

En enero de este año, el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había felicitado públicamente a Biden durante una visita de este a la Ciudad de México por ser el único Mandatario estadounidense de las últimas décadas que no había avanzado en la construcción de muro ni siquiera "en un metro".