FBI investiga atentado contra Donald Trump como 'terrorismo interno'

El FBI estima que Thomas Matthew Crooks, el joven autor del ataque, actuó solo y sin relación a alguna organización terrorista.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) afirmó este domingo que investiga el intento de asesinato de Donald Trump como un posible acto de terrorismo interno.

" Estamos investigando esto como un intento de asesinato, pero también lo consideramos un posible acto de terrorismo interno ", afirmó a los periodistas Robert Wells, subdirector de la división antiterrorista del FBI.

El FBI estima además que Thomas Matthew Crooks, el joven de 20 años autor del ataque, actuó solo y que los primeros indicios no dan pistas de que pertenezca a alguna organización terrorista internacional.

Marcie Grimm, administradora del Centro de Enfermería Especializada y Rehabilitación Bethel Park, informó a la CNN que Crooks era ayudante de dietas en el centro.

" Estamos conmocionados y entristecidos al enterarnos de su implicación, ya que Thomas Matthew Crooks realizó su trabajo sin problemas y su verificación de antecedentes estaba limpia ", dijo Grimm.

Grimm añadió que el establecimiento está cooperando con las fuerzas de seguridad y que " nuestros pensamientos y oraciones están con el expresidente Trump y las víctimas impactadas por esta terrible tragedia ".

Intentó unirse a club de rifle

Por su parte, ABC News informó que Crooks intentó unirse al club de rifle de su instituto, pero fue rechazado y se le pidió que no volviera.

Según dos estudiantes que eran miembros del equipo, Crooks asistió a lo que se describió como 'pretemporada' para el club de rifle, que se celebra antes de las pruebas, pero no llegó a las pruebas, dijeron los dos miembros del equipo. Ambos estudiantes dijeron que Crooks era un 'mal tirador'.