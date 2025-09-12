Fuentes federales confirmaron este viernes 13 de septiembre que la alerta internacional fue girada en 192 países, lo que coloca al mando naval como prófugo de la justicia.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó una ficha roja para la localización y detención del contraalmirante Fernando Farías Laguna, señalado de encabezar una red de tráfico ilegal de hidrocarburos a través de aduanas mexicanas.

Farías Laguna es sobrino político del almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en el sexenio pasado, y hermano del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien fue detenido la semana pasada y se encuentra recluido en el penal del Altiplano, bajo proceso penal por la descarga ilegal de combustibles en los puertos de Altamira y Tampico, Tamaulipas.

Desde agosto, el contraalmirante promovió un amparo contra la orden de aprehensión en su contra, lo que mantiene frenada su captura en territorio nacional. En su escrito judicial, denunció haber sido detenido brevemente el 26 de agosto en la Ciudad de México por presuntos agentes de la Fiscalía capitalina y de la Policía Federal Ministerial.

El propio Farías Laguna aseguró que, durante esa supuesta detención, los agentes lo golpearon e intentaron extorsionarlo con 50 mil pesos, para luego liberarlo tras llevarlo a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

Actualmente, el mando naval permanece en calidad de prófugo y bajo la lupa internacional.

El contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado de encabezar una red de huachicol en aduanas, ya es buscado por la Interpol en 192 países. pic.twitter.com/8OoLY7GueD — El Universal (@El_Universal_Mx) September 13, 2025

