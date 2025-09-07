Entre los detenidos se hallan varios empresarios y exfuncionarios de aduanas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de 14 personas vinculadas con el contrabando de huachicol fiscal que se desencadenó del megadecomiso de 10 millones de litros de diesel en Tampico, Tamaulipas en marzo pasado.

En conferencia de prensa, García Harfuch habló de la detención de 3 empresarios, 5 marinos en activo, y uno en retiro, además de cinco exfuncionarios de aduanas.

Los nombres son: Manuel Roberto 'N', Climaco 'N', Humberto Enrique 'N', Sergio 'N', Carlos de Jesús 'N', Fernando Ernesto 'N', Francisco Javier 'N', Endira Xóchitl 'N', Perla Elizabeth 'N', Natalia 'N', Ismael 'N', Anuar 'N', Héctor Manuel 'N' y José 'N'.

Omar García Harfuch (@OHarfuch) confirmó 14 detenidos tras operativos en #NuevoLeón, #Tamaulipas, #Veracruz y #CDMX por huachicol.



3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 ex funcionarios de aduanas. pic.twitter.com/s68iLUmeRh — Azucena Uresti (@azucenau) September 7, 2025

Además, el titular de la dependencia salió en defensa de la Secretaría de la Marina y de su titular en la administración pasada, Manuel Ojeda.