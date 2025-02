La situación causó gran indignación entre los usuarios en un contexto donde el presidente Donald Trump ha exigido acelerar el ritmo de las deportaciones, generando presión sobre ICE.

Un grupo de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) vestidos de civiles acudió a un puesto de tacos fingiendo ser comensales; sin embargo, ingresaron a la carreta y detuvieron a los trabajadores que atendían el establecimiento, en Memphis, Tennessee.

Los hechos se registraron el pasado lunes, y el momento fue compartido en redes sociales por la página del negocio TACOnganas Memphis.

De acuerdo con la publicación, no habían sido notificados sobre la visita de los agentes y, de acuerdo con los empleados, los hombres les anunciaron que "estaban siendo detenidos por ICE" .

"Desconocemos si los hombres que se ven en el video trabajan para ICE o para alguien más. Como verán, no tienen uniformes, no muestran ninguna placa o identificación, ni dejaron información de identificación o documentos. Si no fuera por nuestras cámaras de seguridad, ni siquiera sabríamos que sucedió" , escribieron.

La compañía aseguró que cumplen con las leyes federales y locales de inmigración, y reconoció que es una situación por la que muchas personas están pasando en Estados Unidos, por lo que decidieron compartir el video de los acontecimientos, mientras trabajan con organizaciones de asistencia jurídica.

"Mientras el país atraviesa una nueva normalidad, estamos aquí para apoyar a la comunidad y apoyar a nuestro personal y a nuestra gente también" , finalizó el comunicado.

Alcalde confirma redada por ICE

Por su parte, el alcalde de Memphis, Paul Young, confirmó que se trató de una redada ejecutada por agentes federales: "Entendemos la conmoción tras la publicación del video de TACOnganas. Aunque este asunto no es de nuestra jurisdicción, nos comunicamos con las autoridades federales por nuestra preocupación. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional confirmó que esta acción fue llevada a cabo por agentes federales" , declaró.

La situación causó gran indignación entre los usuarios en un contexto donde el presidente Donald Trump ha exigido acelerar el ritmo de las deportaciones, generando presión sobre ICE y obligando a los migrantes en el país a extremar precauciones.

A pesar de esto, TACOnganas reanudó sus actividades en horario normal el martes.