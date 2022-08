Hombre de 92 años regresa a colegio y obtiene el mejor resultado en examen

¿Alguna vez has pensado en volver a la escuela e incluso presentar exámenes? Este señor lo hizo y el resultado fue increíble.

Skipper, originario de Gran Bretaña, obtuvo la mejor calificación en la prueba de matemáticas GCSE: General Certificate of Secondary Education.

Pero la mejor parte de la historia es que el abuelito no necesito estudiar demasiado, pues sólo tomó clases de preparación por Zoom.

"Estoy muy feliz con el resultado. Cuando hice el examen en 1946, la verdad no estaba muy preparado. Mi objetivo era sacar al menos Grado 4, pero Grado 5 es algo excelente. Aunque mi familia pensó que estaba loco por intentarlo, al final, todos terminaron apoyándome y ahora se sienten tan orgullosos de mí como yo mismo", dijo Skipper, según la BBC.

Después de realizar el examen, ahora el abuelito es considerado un genio por obtener grado 5. "No me importaba pasar el examen o no. Yo sólo quería divertirme", reveló Skipper.

Luego de la experiencia del abuelito, ¿crees que mejorarías si vuelves a realizar tus exámenes de matemáticas?