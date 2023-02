Alba Becerra sobrevive al frío y a la guerra en Ucrania

Alba Becerra, una mujer que ha vivido en Ucrania por más de 30 años, cuenta su experiencia durante la guerra y los cortes de electricidad en el país tras ser evacuada hace un año.

Alba Becerra, quien ha vivido en Ucrania por más de 30 años, fue evacuada junto con su hijo y su nuera de Kiev hace un año debido a la crisis que ha estado viviendo el país.

Después de pasar poco más de dos meses en México, la familia se trasladó a España, pero Alba regresó a Ucrania el 14 de mayo debido a que su ex esposo estaba enfermo y herido.

A pesar de su amor por Ucrania, Alba ha experimentado los horrores de la guerra y los cortes de electricidad que han resultado de los ataques rusos al sistema eléctrico del país.

"Estuvimos en una ocasión tres días y medio sin electricidad, en invierno, y mi casa depende totalmente de la electricidad, entonces no había calefacción, yo no podía ni calentar una taza de agua para comer, nada, no tenía agua potable porque el sistema de agua también depende de la electricidad", explicó.



A pesar de los peligros que ha experimentado, Alba considera a Ucrania como su segunda patria y ha hecho los arreglos necesarios para ser enterrada allí si algo le sucede. La Embajada mexicana en Ucrania ha recomendado a sus ciudadanos que no viajen a Ucrania a menos que sea absolutamente necesario.

"Ucrania es mi segunda patria... Yo he hecho ya los documentos para que si a mí algo me sucede me sepulten aquí", subraya.