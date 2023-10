Familias de Israel confían en recobrar su vida normal

Netzaj Mendoza señala que ha sido muy duro para las familias perder a sus seres queridos y no se alcanza a ver cómo será el desenlace de la agresión lanzada por Hamás

Resilientes, en oración y confiados en que recobrarán su vida nuevamente, es como se encuentran los israelíes 48 horas después de que distintas ciudades de Israel fueran atacadas por el grupo terrorista palestino Hamás.

Netzaj Mendoza, hermosillense radicada en Jerusalén, señaló que durante el lunes las alarmas que dan aviso que se avecinan misiles sonaron en dos ocasiones, lo que movilizó a la población en búsqueda de refugio en sus búnkers.

“ Yo pienso que hay cansancio, porque hay ciudades donde no descansan (por las alertas de bombas). Yo, aunque no está tanto, tanto (sonando), a veces estoy escuchando, ahorita que estaba en unas entrevistas, escuchaba que estaban atacando, pero no estaba la sirena aquí en la ciudad. Entonces, no era mi ciudad pero escuchaba y me imagino a esas personas que viven cerca y que están constantemente los ataques o que están los terroristas sueltos, me imagino que se deben sentir muy mal y eso es lo que puedo imaginar de ellos ”, describió.

Netzaj Mendoza detalló que a pesar de las circunstancias por las que atraviesan la unidad se hace presente en la comunidad, ya que hay grupos de mujeres que se han reunido para elaborar paquetes con bocadillos y bebidas para los soldados que se trasladan en los tanques de guerra, de tal manera que al verlas disminuyen la velocidad para emerger de la pesada estructura y tomar el apoyo del pueblo israelí.

“ Les dan regalos y mueven las banderas; es otra forma de demostrar la gratitud que nosotros tenemos a los del ejército: hombres o mujeres que dan su vida por nosotros y pues, ¿Qué más puedo decir?, (veo) mucha unidad, lo que antes, hace unas semanas atrás, había rencillas o había problemas internos por cosas políticas, ahorita esto está de lado y todos estamos unidos para bien ”, manifestó con orgullo.

La sonorense practicante de la religión judía explicó que a pesar de la resiliencia que vive el pueblo en Israel también hay tristeza y expectación de la evolución del conflicto, ya que el salir a las calles implica correr el riesgo de ser asesinado por un terrorista infiltrado.

“ Ahora estamos expuestos, por estas personas que entraron, que cruzaron algunos ya muy cerca de aquí; acaban de atrapar a bastantes, trataron también de meterse por el Líbano, que está al norte de Israel, pero los detuvieron; entonces, como no contaron cuántos estaban entrando, no sabemos si todos ya están ahorita capturados, entonces eso va a ser un poco difícil, obvio, pero tengo que salir, tengo que ir a comprar, tengo que hacer cosas; pero bueno, es parte de la vida y poco a poco nos vamos a ir incorporando de nuevo, lo que anhelo es ensayar a mis estudiantes porque tenemos conciertos en puerta ”, agregó.

Comunidades afectadas

A pesar de que los ataques han sido neutralizados en Jerusalén, lugar donde vive Netzaj, lo cierto es que esta misma suerte no han tenido los ciudadanos en lugares como Bercheva, al sur de Israel, donde les ha costado conciliar el sueño ya que las alertas por bombas han sido constantes.

“ Tengo alumnos que vienen desde otras ciudades acá a tomar clases conmigo, de Ashkelon, por ejemplo y me dice una alumna, ‘ay, muy feo todo, no nos da tiempo, apenas salimos del búnker y tenemos que regresar, no descansamos’; también leo en los Whatsapp de 12 ciudades, como Bercheva que también es al sur y lo mismo no dormían en la noche. Estoy muy agotada o por ejemplo he escuchado audios de personas que están escondidas debajo de su cama porque andan afuera los que ya hemos comentado (los terroristas) y da temor ”, manifestó.

Queremos paz

Netzaj Mendoza señaló que ha sido muy duro para las familias el perder a sus seres queridos y con estas circunstancias no se alcanza a tener una respuesta certera de cómo va a ser el desenlace de esta agresión armada.

“ La guerra que se parecía a esta que fue en Yom Kippur hace 50 años duró seis días y ganaron a potencias. Sí, ganó Israel; esta vez creo que yo no soy la persona indicada para dar la respuesta. Los que son indicados para dar la respuesta podrían equivocarse porque la última palabra siempre la va a tener Dios y eso creo que es lo que va a suceder, entonces nosotros debemos seguir simplemente haciendo lo correcto, los que somos civiles, mientras mantenemos esa paz, esa esperanza ”, puntualizó.