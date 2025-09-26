El Departamento de Estado calificó de “imprudentes e incendiarias” las declaraciones del mandatario colombiano durante una protesta contra la ofensiva en Gaza.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes la revocación de la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras su participación en una protesta en Nueva York en la que llamó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes del mandatario Donald Trump.

Post del Departamento de Estado de Estados Unidos. (Captura de pantalla)

De acuerdo con un comunicado difundido en la red social X, la dependencia calificó las acciones del jefe de Estado colombiano como "imprudentes e incendiarias".

En el mensaje señaló: "Hoy temprano, el Presidente colombiano @petrogustavo se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia" .

Petro asistió a una manifestación contra la ofensiva militar en la Franja de Gaza y, megáfono en mano, pidió a los militares de Estados Unidos no dirigir sus armas contra civiles.

"Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad" , expresó.

ATENCIÓN #PetroEnLaONUXRTVC El presidente @petrogustavo les solicita a los militares del Ejército de Estados Unidos a “no apuntar contra la humanidad” y les pidió que “desobedezcan la orden Trump y obedezcan la orden de la humanidad"



“Las naciones del mundo aportarán hombres… pic.twitter.com/A2wMJCfuJb — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) September 26, 2025

Durante el mismo acto, el mandatario aseguró que convocará a ciudadanos colombianos a sumarse a la causa palestina.

" Hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina. Y si le toca al Presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta" , dijo.

La administración estadounidense reiteró que la decisión de revocar la visa responde a un rechazo categórico a las declaraciones del presidente Petro, a las que acusa de incitar a la violencia en territorio estadounidense.