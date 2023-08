La obligan a disculparse por enviar a México a un vendedor de tamales en EU

Una mujer de origen latino fue presionada por decenas de personas luego de que se hiciera viral su reclamo a un vendedor de tamales en Long Beach, California, a quien señaló de ser un comerciante irregular y le pidió que se regresara a México.

Una mujer de origen latino identificada como Sandra vivió la presión de tener a decenas de personas alrededor de su casa exigiendo una disculpa contra Antonio, un vendedor de tamales mexicano que sufrió los ataques y la denigración de la señalada, esto luego de que se viralizara un video donde le pide se regrese a México a vender tamales.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Long Beach, California, donde Antonio evidenció en video a Sandra, que en español no dudó en encarar al hombre, exigiendo que no pasara por enfrente de su hogar vendiendo tamales, pues aseguraba que cada vez que pasada, sus perros se comportaba de manera incorrecta.

La discusión fue escalando cuando el comerciante mexicano le pidió repetir en video los insultos que en anteriores ocasiones había vociferado en su contra; agregado a esto, señaló a Antonio de vender sus productos sin, permisos y sin pagar impuestos, por lo que le pidió que regresara a México si no iba a cumplir con sus obligaciones.

"Se un negociante, paga bien al gobierno lo que tienes que pagar, si no quieres pagar aquí con este gobierno, vete pa' México y allá en México hace lo que uno quiera, aquí no estás en México, estás en los Estados Unidos", fue parte de las palabras que la mujer manifestó en contra de Antonio.

Decenas de personas se reúnen fuera de su casa

Luego de que esta grabación viera la luz, decenas de personas se reunieron por fuera de la casa de Sandra, exigiendo que saliera a disculparse públicamente con el vendedor ambulante por el comportamiento que tuvo en su contra, y que aseguran, no era la primera vez que lo hacía.

La mujer señalada encaró el problema y después de varios minutos salió a disculparse por la forma en que se comportó con Antonio, pues afirmó que ella no es una mala persona y que se encontraba avergonzada por la forma en que actuó en contra del vendedor.

"Antonio quiere que le pida disculpas por la forma en que me comporté con él (...) sinceramente Antonio, estoy bien triste porque yo me considero una persona mejor, y en la mañana yo me comporté como una pendeja", fue parte del mensaje que emitió con megáfono en mano para tratar de explicar la situación a todos los presentes.

La multitud no se daba por bien servida por la disculpa, por lo que Sanra fue insistente en sus arrepentimiento y aseguró que la situación no iba a ocurrir nuevamente, para así apaciguar las protestas que mantenía en al frente de su casa con altavoces y pirotecnia incluida.

Toda esta situación quedó documentada en redes sociales como Instagram y TikTok, donde tras la viralización del video, se dio seguimiento a las protestas posteriores, quedando todo en videos y transmisiones en video que llevaron a miles de personas los reprobables actos de la mujer de origen latino.