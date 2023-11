"No romperemos relaciones con Argentina": AMLO ante triunfo de Javier Milei

El Presidente de México enfatizó que México "pinta su raya" y expresó su desacuerdo con políticas que, según él, llevaron al endeudamiento de Argentina en tiempos recientes.

En su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó preguntas relacionadas con la futura relación diplomática entre México y Argentina, tras la reciente victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales de ese país.

Frente a cuestionamientos y declaraciones que han marcado las diferencias ideológicas entre ambos mandatarios, López Obrador afirmó tajantemente que México no tiene la intención de romper relaciones con el gobierno entrante de Argentina. No obstante, el presidente mexicano dejó claro que "pinta la raya" respecto a ciertas políticas que no comparte con él.

" Nosotros no vamos a romper relaciones con Argentina. Ya es público y notorio que nosotros no coincidimos con los que sostienen una política autoritaria, privatizadora, racista, clasista; no estamos de acuerdo con los gobiernos que favorecen a las minorías y le dan la espalda a la mayoría del pueblo, eso está muy claro ", declaró el mandatario mexicano.

Enfatizó que México "pinta su raya" y expresó su desacuerdo con políticas que, según él, llevaron al endeudamiento de Argentina en tiempos recientes. A pesar de estas diferencias, López Obrador aseguró que México mantendrá relaciones diplomáticas con el país sudamericano, reconociendo las divergencias ideológicas, de la misma manera que lo hace con otros países.

" Vamos a mantener relaciones diplomáticas con las diferencias, como las que tenemos con otros países ", indicó el presidente, subrayando la importancia de la coexistencia respetuosa a pesar de las discrepancias ideológicas.

CON INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL.