La usuaria de Tiktok, Jenna López, quien decidió mudarse a México, ha generado debate en las redes tras sus comentarios sobre la vida en dicho país.

En el contexto actual de México, es común que muchos de sus habitantes enfrenten dificultades económicas que los llevan a considerar la posibilidad de emigrar a otros países, particularmente a Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades laborales y una vida más estable.

Sin embargo, una reciente intervención de una tiktoker estadounidense ha puesto en cuestión esta percepción, generando un debate sobre la calidad de vida en el país y las facilidades que ofrece.

Por medio de un video que compartió en su cuenta, la usuaria Jenna López, quien decidió mudarse a México, se ha viralizado en redes sociales luego de haber compartido su perspectiva sobre vivir en el país.

En su mensaje, la joven señaló que la vida en México no es tan complicada como muchos mexicanos aseguran, y por el contrario, encuentra una gran cantidad de ventajas y comodidades que facilitan el día a día. Según López, la abundancia de servicios y opciones disponibles en el país hacen que muchas de las quejas de los mexicanos sobre su situación cotidiana no tengan fundamento.

"Yo jamás voy a entender cuando la gente dice: 'ay, la vida en México está bien difícil', ¿cuál difícil? estamos tan bendecidas, que en nuestra colonia tienes tienda bien cerca, casi te prometo que tienes una tienda que puedes ir caminando" , dice un su video.

Además mencionó que los servicios de entrega como Uber Eats y Didi Food hacen posible que los residentes puedan recibir productos a domicilio sin la necesidad de salir de sus casas.

"Aparte, en mi fraccionamiento tienen servicio a domicilio. Así que Uber Eats, Didi Food, si yo no quiero ir a la tienda, me lo llevan gratis" .

A lo largo de su intervención, López también expresó su sorpresa al observar que muchos mexicanos siguen buscando oportunidades en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, ya que, en su opinión, las condiciones en México son tan buenas que resulta difícil entender por qué tantas personas desean emigrar.

"Yo también digo si el pan pasa cada noche, te ofrecen bolli en la mañana, tortilla (...) O sea, si no quieres salir, no tienes que salir. Está a toda ma... México. Y muchos queriendo ir para el norte, jamás voy a entender, jamás voy a entender" , expresó.

Debate en redes

Como era de esperarse, sus comentarios, aunque en apariencia desprovistos de malicia, no tardaron en crear un debate entre los usuarios de las redes sociales.

Mientras algunos aplaudieron su perspectiva y compartieron su opinión de que la vida en México es, en efecto, cómoda en muchos aspectos, otros usuarios consideraron que la tiktoker estaba minimizando o ignorando las realidades difíciles que muchas personas enfrentan en el país:

"No sé si es sarcasmo, pero en México viven dos tipos de personas los que tienen eso y los que no tienen ni para comer y creeme que la mayoría no tiene"; "No entiendes nena, el México que tú vives es muuuuuuuuy diferente del México de los mexicanos"; "Te reto a que vivas con el sueldo mínimo y que tengas que pagar escuela renta agua luz y solo lo indispensable para vivir"; "Efectivamente,no saben que México es el mejor país, y todo a la mano, jamás me iría a vivir a otro país, bendito mi México"; "Si, de todo nos quejamos,, estamos en el paraíso, todavía...", comentan los usuarios.