Organizaciones en Escocia ha sugerido que los gatos son una amenaza para la biodiversidad del país.

El gobierno escocés se vio obligado a aclarar que no planea prohibir los gatos como mascotas, luego de que un informe de expertos independientes sugiriera medidas de "contención" para reducir el impacto de estos felinos en la fauna silvestre.

El primer ministro John Swinney aseguró que no se implementarán restricciones, desmintiendo rumores que generaron preocupación entre los amantes de los animales.

La polémica surgió tras la publicación de un informe de la Comisión de Bienestar Animal de Escocia, que calificó a los gatos como una amenaza para la biodiversidad del país. Según el documento, estos felinos domésticos matan al menos 700 millones de aves y otros animales cada año en el Reino Unido, lo que pone en riesgo especies vulnerables como el gato montés escocés.

Entre las recomendaciones del informe se incluyen medidas como mantener a los gatos en interiores o usar correas, así como restringir su introducción en áreas ecológicamente sensibles.

Sin embargo, algunas interpretaciones de estas sugerencias generaron titulares alarmantes en medios como el Daily Mail y el Scottish Daily Express, que insinuaron una posible prohibición de los gatos como mascotas. Esto provocó una reacción inmediata por parte del gobierno escocés, que buscó tranquilizar a la población.

El primer ministro John Swinney declaró enfáticamente: "Permítanme aclarar esto hoy: el gobierno no va a prohibir los gatos ni a restringirlos. No tenemos intención de hacerlo y no lo haremos" .

Swinney destacó el compromiso de su administración con el bienestar animal y recordó que Escocia es una nación conocida por su amor hacia las mascotas.

Por su parte, organizaciones como Cats Protection, la mayor entidad benéfica dedicada a los gatos en el Reino Unido, respaldaron la postura del gobierno. Alice Palombo, representante de la organización en Escocia, señaló que "soluciones pragmáticas, como mantener a los gatos en interiores al amanecer y al anochecer, pueden equilibrar las necesidades de los gatos domésticos y la fauna silvestre" . Además, resaltó los beneficios de los gatos como compañía para personas mayores, niños y aquellos con problemas de salud.

En Escocia, casi el 25 por ciento de los hogares tienen un gato como mascota, lo que refleja la estrecha relación entre los escoceses y estos animales.