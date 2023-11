"Sentí la muerte cerca": enfermera mexicana narra cómo salió de Gaza

Michelle Ravell experimentó momentos de incertidumbre a medida que los bombardeos israelíes se intensificaban.

En medio del caos y la violencia desatada en la Franja de Gaza a raíz del conflicto entre Israel y Hamas, la enfermera mexicana Michelle Ravell, quien trabaja con la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), compartió su impactante experiencia tras abandonar la zona.

Ravell describió la situación en Gaza como "indescriptible", destacando la naturaleza indiscriminada de los ataques. En un video difundido por MSF, la enfermera relató que vivir en Gaza era como estar en una "montaña rusa de emociones".

Durante los 26 días que estuvo en Gaza, Ravell experimentó momentos de incertidumbre a medida que los bombardeos israelíes se intensificaban. La ciudad, normalmente bulliciosa, se sumió en el silencio durante los constantes ataques.

" La gente vive al día con una incertidumbre que no se puede explicar; para entrar y salir de Gaza es un gran problema, los palestinos viven en una jaula, no sabemos lo que va a pasar, lo único seguro es que va a pasar algo terrible ", indicó.

Según Ravell, la falta de acceso a recursos básicos como agua, medicamentos y electricidad ha dejado a la población en condiciones precarias.

Camiones de ayuda humanitaria

Tras salir de Gaza rumbo a Egipto, Ravell presenció la dificultad que enfrentaban los camiones de ayuda humanitaria para ingresar a la Franja, e hizo un llamado urgente a las autoridades para permitir el acceso de ayuda humanitaria a gran escala.

" Gaza se ha retrasado de diez a 20 años, la gente va a vivir en escuelas, refugios donde ya sabemos que la falta del acceso a los recursos se va a repercutir en diarreas, infecciones respiratorias, enfermedades en la piel, en las secuelas, cuánta gente le han tenido que amputar las extremidades porque han sido rescatados de los escombros. No hay nada que hacer ahorita, la gente no se enfoca en reconstruir, se enfocan en salvar la vida, no me puedo imaginar la vida después de esto en Gaza, van a ser años y Gaza necesita toda la ayuda humanitaria que sea posible ", concluyó.

