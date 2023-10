Emma Coronel ofrece su primera entrevista tras su liberación

La esposa de 'El Chapo' Guzmán compartió detalles de su vida junto al famoso narcotraficante y proporcionó información sobre su relación con el mundo del crimen organizado en México.

La esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Emma Coronel Aispuro, ha concedido una entrevista exclusiva a la revista Elle Magazine, la primera desde su liberación de prisión. La entrevista, titulada 'Life as El Chapo’s Wife: The real story of Emma Coronel Aispuro', fue realizada por la periodista Emily Palmer.

En esta reveladora entrevista, Coronel compartió detalles sobre su vida junto al famoso narcotraficante y proporcionó información sobre su relación con el mundo del crimen organizado en México. Además, la entrevista incluye "imágenes exclusivas de su vida juntos y reportajes desde el interior del cártel de Sinaloa", según anunció Palmer en sus redes sociales.

Emma Coronel Aispuro salió de prisión el 13 de septiembre de 2023, tras cumplir dos años y siete meses de condena. Durante los últimos meses de su sentencia, estuvo en el Complejo Residencial de Reinserción de Long Beach, en California, en un régimen de confinamiento comunitario.

El artículo en Elle relata el momento en que Emma Coronel fue registrada ante la Oficina del Sheriff de Alexandria en Virginia y la detención de su esposo, así como su propia experiencia de arresto. La periodista Emily Palmer realizó dos viajes a México para explorar el lugar donde creció Coronel, el pueblo de Canelas en Durango, y para investigar los orígenes de su familia, algunos de los cuales trabajaban para el Cártel de Sinaloa en la Sierra Madre Occidental.

La entrevista también narra el encuentro entre Emma Coronel y Joaquín Guzmán en 2006 durante un baile local, y cómo ella notó desde el principio el estilo de vida lujoso y la notoriedad del hombre entre los capos de la droga.

Coronel ofrece detalles sobre otros momentos clave en su vida, como sus interacciones con Joaquín Guzmán cuando ella tenía 17 años, su boda con El Chapo, las cirugías estéticas a las que se sometió y el nacimiento de sus gemelas. Además, comparte su perspectiva sobre la detención de su esposo en Mazatlán en 2014, su espectacular escape del Altiplano en 2015 y los detalles sobre el juicio contra El Chapo en 2018 y 2019, durante el cual testificó Lucero Guadalupe Sánchez López, una amante del narcotraficante.

La entrevista con Emma Coronel Aispuro representa un raro vistazo a la vida de una figura enigmática en el mundo del narcotráfico y ha generado un gran interés en la opinión pública. Hasta ahora, la esposa de 'El Chapo' había mantenido un perfil bajo tras su liberación, siendo captada en una sola ocasión en una fiesta poco después de su salida de prisión. El video de ese evento fue difundido en televisión y generó especulación sobre su vida post-prisión.

Para obtener detalles adicionales sobre la entrevista y la vida de Emma Coronel Aispuro, se recomienda consultar el artículo completo en la edición de Elle Magazine.