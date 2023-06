Emisiones de gas causan la muerte de 1.2 millones de personas

El Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano (Obmem) califica a este gas como la amenaza no visible, dado que no es perceptible a simple vista, pero causa con grandes daños a la salud de la población.

Además de impactos al medio ambiente, la quema y emisiones derivadas del gas también merman la salud de las personas cercanas a los campos, incluso desde antes de nacer, provocando la muerte de más de un millón de personas.

Los efectos se engloban en cuatro daños principales: problemas respiratorios, trastornos neurológicos y psicológicos, afectaciones cardiovasculares y anomalías congénitas y genéticas, explicó Juan Alejandro Méndez, integrante de la organización Nuestro Futuro.

"Entre 1 y 1.2 millones de muertes respiratorias en adultos en el mundo son atribuibles a la exposición a este gas. El metano puede contribuir a enfermedades cardiovasculares en niños, adolescentes y adultos. Es fundamental seguir investigando y abogar por políticas y normativas que reduzcan las emisiones de metano con el fin de proteger la salud de las personas y promover un medio ambiente sano como un derecho humano; es urgente tomar medidas para reducir las emisiones y concientizar sobre los daños que genera", dijo durante su participación del evento organizado por el Obmem.

Ambientalistas urgen mayor investigación

Como parte de las recomendaciones de las organizaciones ambientalistas -como Iniciativa Climática de México (ICM), Nuestro Futuro, Obmem y Cemda- es necesario tener mayor investigación científica y estudios sobre las emisiones; información y difusión sobre el cumplimiento de las metas conforme a compromisos internacionales y normatividad nacional.

Y por último concientizar que el metano es peligroso para la salud pública y una amenaza para el medio ambiente que acelera la crisis climática.

No obstante, las organizaciones destacaron que existe una gran desinformación de la cantidad de emisiones de gas en México, debido a que tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como las petroleras privadas no emiten reportes de medición, además de que las autoridades como la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente (Asea) no realizan las evaluaciones oportunas ni sanciones para los involucrados.

En la última actualización de las NDCs (Contribuciones nacionalmente determinadas), se estima que México emitió 804 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, incluye todos los tipos de gases de efecto invernadero, y representa cerca de 1.3 por ciento de las emisiones globales, agregó Méndez.