TikTok iba a ser vetado en Estados Unidos el mes pasado debido al cumplimiento de una ley federal.

Elon Musk, asesor del presidente estadounidense Donald Trump, declaró que no está interesado en comprar TikTok.

"No he presentado una oferta por TikTok. No tengo ningún plan sobre lo que haría si tuviera TikTok. Normalmente creo empresas desde cero" , dijo Musk en una conferencia en Alemania, organizada por Mathias Doepfner, director ejecutivo del conglomerado de medios Axel Springer.

"Supongo que analizaría el algoritmo e intentaría decidir qué tan dañino o útil es y qué podemos hacer para cambiar el algoritmo para que sea más productivo y, en última instancia, beneficioso para la humanidad" , añadió.

El presidente de Estados Unidos firmó el lunes una orden ejecutiva que instruye a su gobierno a tomar medidas para comenzar a desarrollar un fondo de inversión gubernamental que, según dijo, podría utilizarse para obtener ganancias de TikTok si logran encontrarle un comprador estadounidense.

Prohibición de TikTok en EU

TikTok iba a ser vetado en Estados Unidos el mes pasado por una ley federal que obliga a ByteDance, empresa dueña de la aplicación, a desinvertir sus participaciones o se le prohibiría operar en el país. La ley fue aprobada en abril con apoyo bipartidista en el Congreso y firmada por el presidente Joe Biden. Las dos compañías y algunos usuarios rápidamente tomaron medidas jurídicas contra la ley, que finalmente fue avalada por la Corte Suprema federal el mes pasado.

Después de asumir el cargo, Trump, quien había intentado prohibir la popular aplicación durante su primer mandato, ordenó al Departamento de Justicia pausar la aplicación de dicha ley durante 75 días. El aplazamiento ha dado a la compañía más tiempo para trabajar en un acuerdo con el actual gobierno.

Varios inversores, incluido el multimillonario Frank McCourt y el exsecretario del Tesoro de Trump, Steven Mnuchin, han hablado públicamente sobre su deseo de comprar la plataforma estadounidense de TikTok. Trump ha dicho que "muchas personas" también se habían acercado a él en privado al respecto. La semana pasada, afirmó que Microsoft era una de las compañías estadounidenses interesadas en la plataforma de redes sociales.

Una startup de inteligencia artificial con sede en San Francisco llamada Perplexity AI presentó una propuesta a ByteDance el mes pasado que permitiría al gobierno de Estados Unidos poseer hasta un 50 por ciento de una entidad que combine la plataforma estadounidense de TikTok con el negocio de Perplexity, informó AP.