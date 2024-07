Más demócratas piden a Joe Biden bajarse de la candidatura

La desbandada en el Partido Demócrata ante la candidatura del presidente estadounidense, Joe Biden, continúa.

El congresista Jim Himes, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, se pronunció sobre si Joe Biden sigue siendo la mejor opción para competir contra Donald Trump en las próximas elecciones del 5 de noviembre.

" Las elecciones de 2024 definirán el futuro de la democracia estadounidense, y debemos presentar al candidato más fuerte posible para hacer frente a la amenaza que supone el prometido autoritarismo MAGA de Trump ", dijo en X, tras la conferencia de prensa de Biden.

" Ya no creo que ese sea Joe Biden, y espero que, como ha hecho a lo largo de toda una vida de servicio público, siga poniendo a nuestra nación en primer lugar y, como prometió, deje paso a una nueva generación de líderes ", expresó el demócrato de mayor rango en el Comité.

Himes no fue el único al que Biden no convenció con su mensaje de que es 'el más capacitado' para la contienda electoral. De acuerdo con la cadena estadounidense CNN, un demócrata directamente involucrado en los esfuerzos de reelección del presidente dijo que Biden debe abandonar, ya que no tiene camino a la victoria.

" Estamos condenados si se presenta. Es incapaz de dirigir una campaña presidencial y corre el riesgo de llevarse por delante a la Cámara de Representantes y al Senado ", dijo esta persona.

Te puede interesar La incertidumbre rodea a Joe Biden y su futuro político

Biden sigue firme en su candidatura

Biden reconoció que " existen temores " entre los demócratas sobre su candidatura y dijo que es importante disiparlos en las próximas semanas, pero se declaró firme en su intención de contender en noviembre con Trump. " Ya le gané y le volveré a ganar ", dijo.

Pese a que se mostró mucho mejor en la conferencia que en el debate del 27 de junio con Trump, Biden no pudo evitar errores que si en otro momento habrían pasado prácticamente desapercibidos, saltaron en la conferencia de ayer y en un discurso previo con los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En este último, se equivocó y llamó al micrófono " al presidente ucraniano, Putin ", en vez de Volodimir Zelensky, pero de inmediato corrigió y explicó que está tan preocupado por el presidente ruso que de ello derivó el error.

En su conferencia, al explicar las virtudes de su vicepresidenta, Kamala Harris, de quien declaró es totalmente "apta para ser presidenta", la llamó "vicepresidenta Trump".