Dwayne 'La Roca' Johnson revela si será candidato a la presidencia

Dwayne Johnson entra en polémica por posible candidatura a presidencia de Estados Unidos

El actor Dwayne Johnson, también conocido como 'La Roca', sorprendió al revelar que ha sido abordado por varios partidos políticos con la propuesta de postularse para la presidencia de Estados Unidos en las próximas elecciones.

En una reciente entrevista, compartió que una encuesta realizada en 2021 indicó que el 46 por ciento de los encuestados consideraría votar por él.

En el podcast What Now?, La Roca expresó: "Fue algo importante, y totalmente sobrevenido. Me trajeron la encuesta y también todo el estudio que habían hecho sobre mí".

El actor se sintió conmovido al ser considerado por la audiencia, convenciendo a casi la mitad de los 30 mil ciudadanos encuestados.

A pesar de tener un posible respaldo y el apoyo de figuras políticas influyentes (cuyos nombres no reveló), el protagonista de 'Black Adam' aclaró que no tiene intenciones de ingresar a la política ni buscar un puesto presidencial.

"La verdad es que todo fue muy surrealista, porque ese nunca ha sido mi objetivo. Mi objetivo nunca ha sido estar en política. De hecho, hay muchas cosas de la política que odio". Declaro Dwayne Johnson

Hasta el momento, el famoso no ha hecho más comentarios en las redes sociales respecto al tema.