Venezolana cumple 45 días viviendo en aeropuerto; Perú le niega el acceso

Duiliana Sánchez vive en Perú desde 2019, pero luego de que le fueran robados sus documentos en septiembre de 2023, el problema ha escalado a tener que vivir en el aeropuerto de Lima desde el 31 de enero pasado para volver a casa con sus padres.

Desde hace 45 días, la ciudadana venezolana Duiliana Sánchez Pereira, de 28 años, se encuentra atrapada en el área internacional del Aeropuerto Jorge Chávez de Perú, país donde radica desde hace 5 años, pero al cual no le han permitido volver luego de perder su documentación en un viaje a Europa en 2023.

El drama de Duiliana comenzó en septiembre del año pasado, cuando emprendió un viaje a Europa en el que esperaba disfrutar de momentos memorables junto a su enamorado. Sin embargo, lo que prometía ser un viaje de ensueño se convirtió en una pesadilla cuando, en Italia, fue víctima de un robo que le arrebató su bolso, conteniendo su pasaporte y su carnet de permiso temporal de permanencia (CPP).

La joven venezolana, desprovista de sus documentos de identidad, buscó ayuda en la Embajada de Perú en Italia, esperando obtener un salvoconducto que le permitiera regresar a su hogar en Perú. Sin embargo, su solicitud fue denegada, siendo instruida a dirigirse a la Embajada de Venezuela para obtener un documento que solo le permitiría regresar a su país de origen.

A pesar de todos los obstáculos, Duiliana Sánchez logró regresar a Venezuela, donde comenzó el largo proceso de tramitar un nuevo pasaporte. Sin embargo, debido a complicaciones burocráticas, el documento le fue entregado meses más tarde, dejándola en una situación de vulnerabilidad al no poder retornar a Perú antes de que su permiso temporal de permanencia expirara.

Un mes y medio viviendo en un aeropuerto

Es así como ahora Duiliana Sánchez se encuentra desde el pasado 31 de enero en el Aeropuerto Jorge Chávez de Líma, Perú, viviendo en una sala de embarque restringida, sin contacto directo con su familia y enfrentando numerosas dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.

"Aquí me siento completamente sola, estoy empezando a valorar las pequeñas cosas. Extraño que mi mamá me abrace y me diga que todo va a estar bien.

"Cada día que pasa es una incertidumbre, he tenido que llevar ayuda psicológica por parte de una ONG. Es difícil descansar aquí, todo el tiempo hay ruido. Me siento agotada, me duele mi cuerpo" , expresó Duiliana en una entrevista con el diario La República.

"Aquí me siento como una persona que entra en coma, que el mundo allá afuera sigue transcurriendo y yo estoy aquí totalmente imposibilitada.

"Siento que estoy completamente sola, sin saber qué va a pasar conmigo" , agregó durante la mencionada entrevista.

A pesar de los esfuerzos de su abogado y las exhortaciones de la Defensoría del Pueblo, su situación legal sigue sin resolverse, y su caso ha sido remitido al Poder Judicial. Mientras tanto, Duiliana Sánchez espera una solución a su situación, aferrándose a la esperanza de que pronto podrá abandonar el limbo en el que se encuentra y recuperar su vida en Perú.