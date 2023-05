Donald Trump, culpable de acoso sexual a periodista E. Jean Carroll en 1996

El jurado rechazó las afirmaciones de Carroll de que fue violada, pero encontró a Trump responsable de agredirla sexualmente y le otorgó cinco millones de dólares en compensación.

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido declarado culpable de agredir sexualmente a la escritora E. Jean Carroll en 1996, según el veredicto emitido por el jurado del caso en un tribunal federal de Nueva York.

El juicio, que se extendió por tres semanas, ha sido un gran revuelo en la política estadounidense y puede tener implicaciones importantes en la carrera de Trump para recuperar la Casa Blanca.

En un mensaje en las redes sociales, Trump se quejó de que ahora está esperando la decisión del jurado "sobre una acusación falsa" y que no se le permite hablar ni defenderse. Sin embargo, el ex presidente no asistió al juicio y rechazó una invitación para testificar.

La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, citó extractos de la declaración de Trump de octubre y sus notorios comentarios en un video de "Access Hollywood" de 2005 en el que dijo que las celebridades pueden agarrar a las mujeres entre las piernas sin preguntar. En los argumentos finales, Kaplan instó al jurado a creer a su cliente y afirmó que "en un sentido muy real, Donald Trump es un testigo contra sí mismo".

Por su parte, el abogado de Trump, Joe Tacopina, afirmó que el relato de Carroll es inverosímil y que lo inventó para impulsar las ventas de una memoria de 2019. Tacopina también dijo que su cliente no testificaría en el juicio.

Kaplan dijo que los jurados deben guiarse por un estándar legal más alto en los reclamos de difamación derivados de una declaración que Trump hizo en las redes sociales en octubre pasado: evidencia clara y convincente. Según Kaplan, los jurados tendrían que estar de acuerdo en que era "altamente probable" que la declaración de Trump fuera falsa y se hiciera maliciosamente con la intención deliberada de herir o por odio o mala voluntad con un desprecio imprudente por los derechos de Carroll.

El veredicto del jurado puede tener un impacto significativo en la imagen pública de Trump y en su futuro político. Con esta decisión, el ex presidente se convierte en uno de los pocos líderes mundiales en ser declarado culpable de acoso sexual y puede afectar sus planes para postularse nuevamente para la presidencia en 2024.