El mandatario estadounidense Donald Trump declaró que cree que pueden reducir 50 por ciento el consumo de drogas con la campaña contra las sustancias ilícitas.

En una reunión con gobernadores en la Casa Blanca, el mandatario indicó: "esta es una gran declaración, pero creo que podemos reducirlo (el consumo) a 50 por ciento, cinco, cero, al hacer esto (de la campaña contra las drogas)" .

Añadió que "vamos a hacer una campaña publicitaria, estamos trabajando en ella ahora mismo y dirá lo malas que son las drogas" .

Recordó que "estaba hablando con la presidenta de México (Claudia Sheinbaum). Le dije que no tiene una nación consumidora de drogas, nos envían un montón, pero las personas no la usan y ella dijo: 'sí, no somos una nación consumidora', fue un término muy interesante" .

Trump siguió su relato: "Le pregunté, ¿por qué no lo son? ¿cuáles son las razones? Ella dijo que 'tenemos valores familiares fuertes' y le respondí, 'pero nosotros también' ¿qué es lo otro?" , le cuestionó el estadounidense a Sheinbaum, según el gobernante republicano.

La mandataria mexicana respondió: "gastamos mucho dinero en una campaña que dice lo malo que son las drogas para ti" .

Trump añadió que "nunca aprendo nada en las llamadas telefónicas, pero esta vez sí" .

"Ahora hemos contratado a las mejores agencias y gastaremos alrededor de cien millones en campañas que dirán que cuando usas ciertas drogas, como el fentanilo, etcétera, destruye tu piel, tu cerebro, todo" .

"Cuando un joven esté sentado viendo estos comerciales, varias veces, yo creo que no tomará drogas" .

Agregó que "le doy el crédito a ella (Sheinbaum) por hablarme sobre esto" .

Elogia a Sheinbaum

Trump dijo el miércoles que la mandataria mexicana es "una mujer maravillosa" y le agradeció la campaña contra las drogas.

Durante su mensaje en la cumbre FII Priority, en Miami, el mandatario recordó la llamada con su par mexicana donde dijo "algo que realmente me llegó. Declaró que “no somos una nación de consumo. Somos una nación de valores fuertes" .

Según Trump, Sheinbaum le explicó que México no es una nación "consumidora de drogas" porque tiene "valores familiares muy fuertes" . El presidente estadounidense defendió que "nosotros también los tenemos. Nuestras familias están devastadas por lo que está pasando con el fentanilo" .

Luego Sheinbaum le comentó sobre la campaña que lanzó contra el fentanilo: "Tenemos una campaña de publicidad contra las drogas. Gastamos millones en esa campaña de publicidad” , le habría dicho, de acuerdo con el relato de Trump.

"¡Increíble! Esa fue una gran conversación, porque vamos a gastar cientos de millones de dólares en publicidad sobre lo malas que son las drogas, para que los niños no las usen, que te devoran el cerebro, destruyen tus dientes, tu piel, tu todo" , explicó Trump a la audiencia. Adelantó que ha pensado en invertir 100 millones de dólares y luego otros 100 millones de dólares en la campaña.