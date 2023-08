"No son políticamente correctos": Trump compara a la GN con Pancho Villa

El exmandatario estadounidense se refirió a los integrantes de la Guardia Nacional desplegados por México contra la migración en las fronteras sur y norte en 2019.

Donald Trump, exmandatario estadounidense, se refirió a los integrantes de la Guardia Nacional desplegados en 2019 por México contra la migración. El republicano refirió que "28 mil... un montón de soldados, como Pancho Villa, no son políticamente correctos" .

El republicano realizó una distinción entre los elementos estadounidenses, que deben tener una compostura excesiva, y los mexicanos, a los que criticó. " México nos dio 28 mil soldados gratis. Eso es mucho más que un poco [de dinero] para el muro" , remarcó el exmandatario republicano.

"Yo le dije al presidente [mexicano, Andrés Manuel López Obrador]: 'Hay mucha gente cruzando desde México. Los cárteles [de las drogas] están trayendo gente realmente mala. Tienes que darnos soldados'" .

En Windham, New Hampshire, el expresidente mencionó que "se creó la frontera más segura en la historia". Remarcó que "México les dio 28 mil soldados. Oh, recuerdo cuando ellos decían: 'México no va a pagar, nos dieron 28 mil soldados libres de impuestos". El exmandatario recordó también su amenaza de imponer aranceles en ese momento.

El exmandatario de Estados Unidos recordó también su amenaza de imponer aranceles a México en ese momento. En 2019, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue a Washington para evitar que el republicano impusiera ese gravamen y luego las autoridades mexicanas desplegaron a los soldados de la Guardia Nacional en las fronteras sur y norte.

En su discurso comenzó enfocado en los veteranos, anunció el lanzamiento de una nueva coalición, 'Veterans for Trump'; hizo promoción de sus logros apoyando a los veteranos mientras estuvo en el cargo; criticó a Joe Biden y la retirada de Afganistán, y prometió erradicar por completo la falta de vivienda de los veteranos en los Estados Unidos si es elegido para el cargo nuevamente.

El expresidente también preguntó a la audiencia si debería participar en los debates de las primarias republicanas, el primero de los cuales está programado para el 23 de agosto en Milwaukee. La multitud abucheó y rechazó la propuesta mientras Trump explicaba por qué no debatiría y propuso que "tal vez hagamos otra cosa".