El presidente Donald Trump, calificó a Volodimir Zelenski como un "dictador sin elecciones", mientras medios y analistas critican su postura cercana a Putin.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este miércoles 19 de febrero al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, como un "dictador sin elecciones", en medio de crecientes tensiones entre Kiev y Washington. A través de su plataforma Truth Social, Trump lanzó una advertencia:

"Zelenski, un dictador sin elecciones, debería actuar rápido o no le quedará un país".

El presidente estadounidense también aseguró que está "negociando con éxito" el fin de la guerra en Ucrania con Rusia, declaraciones que han generado fuertes críticas tanto en Ucrania como en la opinión pública estadounidense.

Ucrania responde a Trump

Zelenski reaccionó rápidamente a los señalamientos de Trump, acusándolo de estar influenciado por la desinformación rusa. Cabe recordar que el mandato del presidente ucraniano expiró en 2024, pero la ley de Ucrania permite aplazar elecciones en tiempos de guerra.

Mientras tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha expresado recientemente su deseo de "recuperar la confianza" con Estados Unidos, lo que ha generado inquietudes sobre el rumbo de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Críticas en medios estadounidenses

Las declaraciones de Trump también han sido objeto de críticas en los principales medios de comunicación de Estados Unidos. La cadena CNN analizó sus comentarios en un segmento matutino bajo el rótulo: "Trump repite como un loro lo que dice Putin y culpa falsamente a Ucrania de iniciar la guerra".

Por su parte, el conservador New York Post, conocido por su cercanía con Trump, publicó un editorial en el que desestimó sus declaraciones:

"Él (Zelenski) no empezó la guerra y no ha tenido ninguna oportunidad de terminarla excepto rindiéndose al invasor empapado de sangre: Sean cuales sean las tácticas de negociación que Trump quiera utilizar, no debería faltar a la verdad", afirmó el diario.

Exclusión de Ucrania en las negociaciones

Las tensiones aumentaron después de que Trump excluyera a Ucrania de las negociaciones con Rusia, realizadas recientemente en Riad, Arabia Saudita. Desde su residencia en Mar-a-Lago, Trump expresó su frustración por la postura ucraniana:

"Estoy decepcionado con Ucrania. Pudieron haber llegado a un acuerdo antes y evitar la guerra".

El mandatario también aseguró que Zelenski tiene apenas un "4% de aprobación", una afirmación que el gobierno ucraniano desmintió de inmediato.

Este nuevo giro en la política exterior de Trump marca un cambio radical en la postura de Estados Unidos respecto a Ucrania y deja en el aire el futuro del apoyo de Washington a Kiev en su lucha contra la invasión rusa.