Nueva ley en Luisiana obliga carteles de los Diez Mandamientos en escuelas

Luisiana se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos en aprobar una ley que impone en escuelas de todos los niveles la exhibición de los Diez Mandamientos, principios éticos y de culto en el judaísmo y el cristianismo.

El estado de Luisiana ha promulgado una ley que obliga a exhibir los Diez Mandamientos en todas las aulas, desde los colegios hasta las universidades. Esta medida, que entrará en vigor el próximo año, ha generado controversia en todo Estados Unidos.

La ley, introducida por el gobernador republicano Jeff Landry y aprobada el mes pasado por los legisladores estatales, exige que todas las clases en escuelas que reciben fondos estatales coloquen un cartel de los Diez Mandamientos. Según la norma, el cartel debe medir al menos once por catorce pulgadas (28 por 35.5 centímetros) y estar impreso en una fuente grande y fácilmente legible, según informó la cadena CNN.

Desafíos legales

Los detractores de esta ley argumentan que su implementación viola la Constitución de Estados Unidos, específicamente la cláusula de establecimiento de la Primera Enmienda, que prohíbe al Congreso promulgar leyes respecto al establecimiento de una religión. Grupos defensores de las libertades civiles han anunciado su intención de impugnar la norma en los tribunales.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha presentado ya un recurso para desafiar la ley, alegando que esta imposición resultará en una "coerción religiosa inconstitucional" de los estudiantes. En su comunicado, la ACLU destacó que hace más de 40 años, el Tribunal Supremo anuló un estatuto similar, sosteniendo que la Primera Enmienda prohíbe a las escuelas públicas publicar los Diez Mandamientos en las aulas.

"La ley viola un precedente de larga data del Tribunal Supremo y la Primera Enmienda" , indicó la ACLU en su comunicado. "Estas imposiciones resultarán en una coerción religiosa inconstitucional de los estudiantes, quienes están legalmente obligados a asistir a la escuela, por lo tanto, son una audiencia cautiva de los mensajes religiosos patrocinados por la escuela" .

Apoyan y defienden la ley

Por otro lado, los defensores de la medida se apoyan en una reciente decisión del Tribunal Supremo que reinstaló a un entrenador de fútbol de una escuela secundaria, sancionado previamente por rezar en el campo. El tribunal dictaminó que las oraciones eran un discurso privado protegido por la Constitución y, por tanto, no podían ser restringidas.

Los partidarios de la ley argumentan que esta decisión establece un precedente que justifica la exhibición de los Diez Mandamientos en las escuelas públicas.

La implementación de esta ley en Luisiana, el primer estado en hacerlo, podría tener amplias repercusiones no solo en el ámbito educativo, sino también en el legal y social. Los críticos sostienen que esta medida envía un mensaje excluyente a estudiantes y familias que no comparten la versión preferida por el estado de los Diez Mandamientos, sugiriendo que no son bienvenidos en las escuelas públicas.

