El domingo 30 de octubre de 2022 terminó el Horario de Verano en la República Mexicana.

En octubre de 2022 se aprobó la iniciativa presidencial del entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador que reformaba la Ley de los Husos Horarios.

El gobierno federal informó aquella vez que el domingo 30 de octubre de 2022 terminó el Horario de Verano en la República Mexicana, siendo esta la última vez que se aplica esta medida.

"Con la entrada en vigor del Decreto, el territorio nacional tendrá un horario estándar que se establecerá conforme a zonas horarias y únicamente se aplicará un horario estacional en estados y municipios de la frontera norte" .

De acuerdo con información oficial, la medida aplicaba para toda la República Mexicana con excepción de Sonora, Quintana Roo y 33 municipios de la franja fronteriza norte.

¿Cuándo y en qué estados aplica?

Time and Date AS, plataforma de horarios y zonas horarias, confirmó que el Horario de Verano comenzará el 9 de marzo de 2025, donde los relojes tendrán que adelantarse una hora a partir de las 2:00 a.m., pasando así inmediatamente a ser las 3:00 a.m.

Los municipios fronterizos donde se aplicará el cambio son:

Baja California : Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate.

: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate. Chihuahua : Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero.

: Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero. Coahuila : Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo.

: Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo. Nuevo León : Anáhuac y Los Aldama.

: Anáhuac y Los Aldama. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso.

Este ajuste permanece en estas entidades por su cercanía comercial y geográfica con Estados Unidos. La sincronización del Daylight Saving Time (Horario de Verano en EU) en ambos países permite facilitar actividades económicas transfronterizas.

Este horario durará hasta el 2 de noviembre de 2025, de acuerdo con Time and Date AS.