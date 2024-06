¿Cómo y cuándo ver la lluvia de Estrellas Ariétidas 2024?

Comenzó el 14 de abril y se extenderá hasta el 24 de junio, sin embargo, en su apogeo se espera observar hasta 50 meteoros por hora.

Este 2024, el cielo nos regalará uno de los eventos astronómicos más espectaculares del año: la lluvia de estrellas Ariétidas. Descubierta en 1947 y proveniente de la constelación de Aries, esta lluvia es la más intensa de las diurnas.

Comenzó el 14 de abril y se extenderá hasta el 24 de junio, pero su apogeo ocurrirá el 10 de junio, cuando se espera observar hasta 50 meteoros por hora.

Las lluvias de estrellas, o lluvias de meteoros, ocurren cuando los cometas se acercan al Sol y su calor provoca que se desprendan fragmentos de su cuerpo. Estos fragmentos, al entrar en la atmósfera terrestre, se convierten en meteoritos, creando la visible estela de luz que conocemos como lluvia de estrellas. En el caso de las Ariétidas, estos meteoros son residuos del cometa 96P/Machholz, que se orientan hacia la constelación de Aries, de ahí su nombre, esto de acuerdo con el sitio de National Geographic.

Según la NASA, estos residuos cósmicos, dejados por el paso periódico del cometa, se desintegran al entrar en la atmósfera, creando el impresionante fenómeno de la lluvia de estrellas.

El momento ideal para observar las Ariétidas será el 10 de junio, entre las 4 am y las 7 am. Durante este tiempo, el cielo estará en su punto más oscuro antes del amanecer, lo que permitirá una mejor visibilidad. No necesitarás binoculares o telescopios para disfrutar de este evento, aunque estos instrumentos pueden mejorar la experiencia.

Para una vista óptima, es importante alejarse de las fuentes de contaminación lumínica. Busca un lugar oscuro y apunta tu vista hacia el norte. Según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en esas horas podrás ver hasta 50 meteoros por hora.

Preparativos y recomendaciones

Para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas Ariétidas:

Escoge un lugar oscuro: Alejado de la ciudad y de las luces artificiales. Lleva una manta o silla reclinable: Podrás observar el cielo cómodamente. Llega temprano: Para adaptarte a la oscuridad y encontrar el mejor lugar. Apunta tu vista hacia el norte: Donde la constelación de Aries estará más visible.

La lluvia de estrellas Ariétidas es una oportunidad única para conectar con el universo y maravillarse con su belleza. Este fenómeno, que se repite anualmente, promete ser uno de los eventos astronómicos más impresionantes de 2024. Así que prepárate para una noche mágica bajo las estrellas.