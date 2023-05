Fin del 'Título 42' augura mayor llegada de migrantes a EU por México

El fin del Título 42 implica que se abren las puertas a más migrantes, los cuales podrían ser deportados de manera más expedita y sin una revisión adecuada de sus casos.

El próximo 11 de mayo vencerá el Título 42, una medida migratoria que permite, por motivos sanitarios relacionados con la pandemia de Covid-19, la expulsión inmediata de personas que cruzan la frontera. Su fin, según autoridades de Estados Unidos, provocará nuevas oleadas migratorias y los estados fronterizos están tomando medidas.

El Título 42 fue invocado por el expresidente Donald Trump en 2020 al activar la emergencia por el Covid-19, señalando que para evitar más contagios y muertes por el virus en el país, quienes ingresaran irregularmente a Estados Unidos serían expulsados de inmediato. Antes de Trump, solo se había utilizado en 1929, para evitar el ingreso de barcos de China y Filipinas a los puertos estadounidenses, durante un brote de meningitis.

Activistas y grupos humanitarios acusaron en su momento a la administración Trump de usar la pandemia como pretexto para expulsar a los migrantes y negarles el derecho al asilo. También critican a la administración Biden por mantener una medida que, alegan, cae en el racismo y discriminación. La controversia también recayó sobre el gobierno de México, al aceptar recibir en su territorio a los migrantes expulsados por Estados Unidos, por "razones humanitarias".

El fin del Título 42 implica que se abren las puertas a más migrantes, los cuales podrían ser deportados de manera más expedita y sin una revisión adecuada de sus casos. Sin embargo, migrantes han expresado su frustración ante lo complicado que es lograr que la aplicación CBP One funcione. Las autoridades estadounidenses dijeron que asignarán más gente y recursos para agilizar el trámite.

El gobierno de Estados Unidos exige a las personas que quieren solicitar asilo sin cruzar la frontera ilegalmente que pidan cita a través de la aplicación CBP One desde sus países de origen. Si las solicitudes son aprobadas, se les dará una cita y no es sino hasta esa fecha que deben presentarse en la frontera para poder acudir a la cita.

Además, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado programas para recibir cantidades limitadas de venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos, quienes igualmente deben cumplir una serie de requisitos para poder ingresar a Estados Unidos de forma temporal. Entre los requisitos está el tener un patrocinador en Estados Unidos que pueda recibirlos.

A pesar de las medidas de Estados Unidos, la administración Biden está en pláticas para que gobiernos latinoamericanos funcionen como centros de gestión migratoria y desde donde se realice la revisión de solicitudes de asilo. Es importante mencionar que la frontera estadounidense no está abierta y no lo estará después del 11 de mayo. Las leyes migratorias de los Estados Unidos no proveen protección a base de violencia general o razones económicas.