Debate Biden-Trump: primer encontronazo por presidencia de EU

Comenzará a las 19:00 horas de México. Por primera vez, no lo organiza la Comisión de Debates Presidenciales; no habrá público.

El primer encuentro cara a cara entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el virtual candidato presidencial republicano, Donald Trump, se lleva a cabo este jueves en Atlanta, Georgia, con la cadena estadounidense CNN como anfitriona.

Comenzará a las 19:00 horas de México. Por primera vez, no lo organiza la Comisión de Debates Presidenciales; no habrá público; se cerrarán los micrófonos mientras no sea el turno del aspirante de hablar y tampoco podrán comunicarse en ningún momento con sus estrategas. Los desencuentros ya empezaron:

Trump presume encuesta que lo pone 10 puntos arriba de Biden

En su red, Truth Social, Trump destaca que una encuesta de Rasmussen, lo coloca 10 puntos arriba de Biden; también repostea datos difundidos por Fox News con las supuestas mentiras de Biden respecto a sus promesas de campaña.

Biden publica video en redes donde pinta a Trump como "no apto" para el cargo

A horas de que inicie el debate, Joe Biden publicó un video en las redes sociales en el que pinta a su rival, el expresidente Donald Trump, como "no apto" para el cargo.

El video incluye al ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, diciendo que "no puede en buena conciencia" respaldar a Trump y a la exasistente de la Casa Blanca y actual colaboradora de CNN, Alyssa Farah Griffin, llamando a Trump "no apto para ser presidente."

El exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, que también aparece en el vídeo, afirma que otros líderes mundiales como el presidente ruso, Vladimir Putin, y el norcoreano, Kim Jong Un, están "totalmente preparados para aprovecharse" de Trump.