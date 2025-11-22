Pese a la presión de más de 80 países, el acuerdo climático omite un calendario de salida para el gas, petróleo y carbón, reflejando divisiones entre las casi 200 naciones participantes.

La COP30 en Belém, Brasil, finalizó con un acuerdo climático adoptado por consenso que omite el establecimiento de una hoja de ruta para el abandono de los combustibles fósiles, un punto demandado por más de 80 países. El documento final refleja las profundas divisiones entre las naciones productoras de petróleo y aquellas que exigen mayor ambición ante la crisis climática.





El texto, presentado por la presidencia brasileña, no contiene ninguna mención explícita a un calendario para dejar atrás el gas, petróleo y carbón, que fue el punto más polémico de la cumbre. En su lugar, el acuerdo llama a acelerar la acción climática “de manera voluntaria” .

El acuerdo reafirma el compromiso con el Acuerdo de París y el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a $1.5^\circ C$ respecto a los niveles preindustriales, si bien reconoce que esta meta es cada vez más difícil de alcanzar. Entre las acciones recomendadas, se subraya la necesidad de detener y revertir la deforestación para 2030.

Datos y cifras de financiación





El documento mantiene los compromisos financieros previamente alcanzados en la COP29 de Bakú.

Compromiso de Países Desarrollados: Aportar USD 300,000 millones anuales a las naciones emergentes.

Meta de Financiación 2035: Avanzar hacia un aumento de la financiación climática hasta USD 1.3 billones anuales para 2035.

hasta USD 1.3 billones anuales para 2035. Mecanismo Propuesto: Se toma nota de la hoja de ruta Bakú–Belém que sugiere nuevas fuentes de recaudación, como gravámenes al lujo, la tecnología y el material bélico.





La resistencia de países productores de petróleo, como Rusia, India y Arabia Saudita, junto con otras economías emergentes, fue crucial para bloquear cualquier referencia a la salida de los combustibles fósiles.

¿Quiénes son los que más bloquean? Todos los conocemos. Son los países productores de petróleo, por supuesto. Rusia, India, Arabia Saudita. Pero también se les unen muchos países emergentes Monique Barbut

Ministra francesa de Transición Ecológica





Qué Sigue

Mientras países como Francia calificaron el acuerdo como “plano”, lamentando la falta de avances sustanciales respecto a la COP28 de Dubái, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió el resultado desde la Cumbre del G20, destacando que "La ciencia prevaleció, el multilateralismo ganó". Por su parte, el jefe negociador chino, Li Gao, consideró el acuerdo como “un éxito en una situación difícil”.