La Primera Tormenta Invernal, junto al frente frío 16, desploma las temperaturas en el norte y la sierra; Protección Civil pide tomar precauciones ante el riesgo de hielo.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha emitido un aviso urgente: la Primera Tormenta Invernal ha llegado a Sonora, prometiendo un fin de semana de clima severo.

El fenómeno, asociado a una vaguada polar y el frente frío (núm. 16), provocará un marcado descenso de temperatura, lluvias moderadas y vientos fuertes en el norte, noroeste y noreste.

La principal alerta se centra en la alta probabilidad de caída de nieve y/o aguanieve sobre la zona montañosa durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Pronóstico y vientos: ¿Dónde se sentirá más el frío?

Las temperaturas han caído significativamente en el norte, mientras que los vientos amenazan la estabilidad en la costa. Las rachas fuertes podrían alcanzar los 60 $km/h$ en Nogales, San Luis Río Colorado y Guaymas.





Recomendaciones Cruciales de Protección Civil

La CEPC recomienda encarecidamente a la ciudadanía tomar medidas inmediatas, especialmente en las zonas de riesgo de nevadas:

Protege tu salud: Vístete con varias capas de ropa (método cebolla) y evita cambios bruscos de temperatura. Presta especial atención a niños, personas mayores y aquellos con enfermedades respiratorias.

Cuidado con el hogar: Sella puertas y ventanas para evitar la entrada del frío. Si usas calefactores, asegúrate de que haya ventilación para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Manejo seguro: Si viajas por zonas de sierra, revisa tu vehículo y mantente informado sobre el posible cierre o cristalización de tramos carreteros debido a la nieve y el aguanieve.

Información verificada: Sigue únicamente los comunicados oficiales emitidos por Protección Civil, conagua y el SMN.



