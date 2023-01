AMLO critica envío de armas a Ucrania por parte de Alemania

"Desde la época de Madero no se había desatado una campaña en contra del gobierno como la que estamos padeciendo", expresó el mandatario mexicano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este miércoles que el Gobierno de Alemania haya decidido mandar más armas a Ucrania ante el conflicto que sostiene con Rusia, por la presión de los medios de comunicación y en contra de la mayoría de la población.

" El poder mediático es usado por las oligarquías en el mundo para someter gobiernos. No quería, por ejemplo, Alemania involucrarse mucho en la guerra de Rusia y Ucrania, y en contra de la población o de la mayoría de los alemanes decide el gobierno mandar más armas a Ucrania por la presión de los medios de comunicación alemanes, y eso se replica en todos lados ", dijo.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que desde la época de la presidencia de Francisco I. Madero no se desataba una campaña en contra de un gobierno como "la que estamos padeciendo".