Habrá lluvia de meteoritos este fin de semana

Aunque visibles desde el 16 y hasta el 25 de abril, la mayor cantidad de Líridas se podrá apreciar durante este fin de semana, en la madrugada del sábado al domingo, con hasta 20 meteoros por hora.

Como parte de esos espectáculos naturales que ofrecen los astros, la lluvia de estrellas conocidas como las Líridas invitan a voltear hacia el firmamento estos días.

Si bien son menos en comparación con otras lluvias de estrellas, no deja de ser un fenómeno astronómico atractivo, posibilitado por el casual encuentro entre la atmósfera terrestre y los fragmentos que el cometa C/1861 G1 (Thatcher) va dejando en forma de tubo meteórico -una estela o cauda- durante su muy larga órbita de 415 años alrededor del Sol.

Tales fragmentos, que pueden ser desde el tamaño de un grano de arroz hasta de varios centímetros, se encienden y excitan la atmósfera de la Tierra, lo cual provoca un efecto lumínico.

"En el momento que entran en contacto con nuestra atmósfera, a gran velocidad, literalmente se funden, se queman. Y las famosas estrellas fugaces son eso: meteoros que entran en la atmósfera y al quemarse iluminan su trayecto", ha explicado Alejandro Farah, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. (REFORMA 11/08/2019)

¿Por qué se llaman Líridas?

Nombradas a partir de la constelación de la cual parecen fluir o radiar, en este caso la de la Lira -instrumento de Orfeo en la mitología griega-, una forma de apreciar el tránsito de las Líridas por el cielo nocturno es identificando a Vega, la estrella más brillante de dicha constelación.

"En el caso, por ejemplo, de México, el radiante de la lluvia de meteoros y la estrella Vega saldrán por el noreste unas tres horas más tarde después de ponerse el Sol", indicó en Twitter la astrónoma y divulgadora científica española Beatriz Varona, refiriendo que la puesta ocurrirá hacia las 20:00 horas.

"Entonces, el radiante y la estrella Vega saldrán por el noreste alrededor de las 11 de la noche. Podemos salir a esta hora a observar las estrellas fugaces y esperar unas horas, ya que el radiante, a medida que avance la noche, irá encontrándose más alto y se podrán ver más meteoros", precisó.

¿Cómo puedo observarlas?

Como con otras lluvias de meteoros -que no meteoritos, pues no lo son hasta que toquen la superficie terrestre-, no se necesita de binoculares, telescopios o algún otro instrumento, pues son visibles a simple vista. Basta con situarse en un espacio lo suficientemente oscuro.

De ahí que la principal sugerencia para la mejor observación sea alejarse, en la medida de lo posible, de la gran mancha de contaminación lumínica de la metrópoli.

Y también despegarse un rato de la pantalla del celular para que la vista se acostumbre lo más posible a la oscuridad del cielo. Esto es así debido a los propios mecanismos dinámicos con que cuenta el ojo humano para adaptarse a ambientes oscuros, como la producción de la proteína rodopsina.

"Esa rodopsina se acumula en la retina y nos capacita para ver en condiciones de todavía mayor oscuridad. Entonces podemos ver más estrellas, podemos ver más detalles, podemos ver más meteoros", ha descrito en otras ocasiones Pablo Lonnie Pacheco, miembro honorario de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, en Monterrey.

Una gran ventaja es que la Luna se encontrará casi en fase de Luna Nueva, por lo que se contará con un cielo bastante oscuro e ideal para ver las llamadas estrellas fugaces.

Así que no pierdas la oportunidad de desprenderse por unos momentos de la urbe y de las pantallas, tiéndase bien abrigado en un lugar oscuro, y observe pacientemente los bólidos surcar la noche.