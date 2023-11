Huelga de actores de Hollywood se resiente en la taquilla mexicana

La huelga de actores dejo una gran problemática en la industria audiovisual.

El retraso en rodajes y posproducción de películas generado por la huelga de actores en EU es tema de conversación abierta entre distribuidores y exhibidores mexicanos, quienes deben visualizar una presumible baja de estrenos en los siguientes meses.

Avelino Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), señala que el parón impactará en la entrega de materiales, habiendo que tomar medidas al respecto.

Sacando un promedio mensual de películas normalmente rodadas en EU, se considera que desde mayo, cuando el gremio de escritores colgó la bandera rojinegra, se han dejado de rodar cerca de 300 nuevas historias, sin contar series y shows de tv, como talk show. Tampoco se ha podido avanzar en temas de posproducción, como la regrabación de voces, lo cual está impedido.

Cada producción da mínimo empleo a 100 personas, por lo que tan sólo en cine se habrían dejado de tener unos 3 mil empleos.

¿Cómo afecta esto a México?

Con el paro de labores y las producciones en pausa, no hay escritores ni actores trabajando, por lo que todos salen perdiendo más allá de solo Hollywood. Ya que, las películas que se encuentran por estrenar no estarán apoyadas por los actores para su promoción. lo que significa que la promoción de la alfombra roja no habrá nadie, o de plano no habrá alfombra roja, que a su vez significa que el derrame económico del día del estreno sera muchísimo menor a lo que se podría esperar.

A final de cuentas será una pérdida para toda la industria del cine a nivel global, porque la gran mayoría de los estudios involucrados tienen presencia en otros países y generan muchos de empleos, que lo genera a largo plazo o mediano plazo una reducción en las producciones nacionales y su distribución.