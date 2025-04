El gobierno mexicano tomó la decisión de realizar inspecciones en los cruces fronterizos para evitar el contrabando de combustibles.

En las últimas dos semanas comenzaron a surgir reportes acerca del cierre fronterizo de camiones que transportan combustible entre México y Texas. Reuters, la agencia internacional de noticias, ha documentado esta suspensión de importaciones terrestres de gasolina y diesel. Pero la verdadera pregunta es si estamos ante una posible escasez de gasolina en el país.

¿Por qué frenaron envíos de gasolina?

De acuerdo con fuentes cercanas al sector energético, el gobierno mexicano tomó la decisión de realizar inspecciones en los cruces fronterizos para evitar el contrabando de combustibles. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya ha tomado acción sobre este caso y ha suspendido los permisos a ciertas compañías por presuntas irregularidades en la documentación de importación.

Valero Energy Corporation es una empresa estadounidense especializada en la producción y comercialización de combustibles y productos petroquímicos.

Aunque las importaciones por ferrocarril y vía marítima continúan funcionando con normalidad, el freno a los camiones podría tener un impacto en los tiempos de distribución y disponibilidad de combustibles en algunas regiones del país.

Te puede interesar ¿Qué es el dumping? Práctica que utilizó EU para sancionar el tomate mexicano

¿Podría haber escasez de gasolina?

México depende en gran medida de las importaciones de gasolina refinada que provienen de Estados Unidos. Según datos de la U.S. Energy Information Administration (EIA), México es el principal destino de exportación de combustibles desde Texas.

Así que, en caso de que este cierre se prolongue, podrían presentarse afectaciones en ciertas zonas del país, sobre todo en algunos estados del norte y del centro, donde los suministros llegan principalmente por carretera.

Te puede interesar Trump afirma: México tiene miedo a los cárteles; ofrece ayuda a Sheinbaum

¿Qué han dicho las autoridades?

Hasta el momento, ni Pemex ni la Secretaría de Energía han emitido un comunicado oficial al respecto. Eso quiere decir que, hasta ahora, no estamos enfrentando una crisis… ¿o sí?

No obstante, si aún no estamos en crisis, es importante prevenir y poner atención a lo que está pasando. Si las autoridades no declaran la situación oficialmente y el cierre continúa, es probable que comiencen a verse afectaciones en la cadena de suministro.