Estas aeronaves, utilizadas en misiones antiterroristas en países como Somalia y Yemen, ahora operan en espacio aéreo mexicano bajo la administración de Donald Trump.

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) ha comenzado a operar drones no tripulados sobre el espacio aéreo de México con el objetivo de monitorear las actividades de los cárteles del narcotráfico, según reveló la cadena CNN citando fuentes oficiales.

De acuerdo con la información obtenida, la CIA está utilizando aeronaves tipo MQ-9 Reaper, conocidas como Predator B, las cuales son empleadas regularmente por el Gobierno de Estados Unidos en operaciones antiterroristas en países como Yemen y Somalia.

Estas aeronaves son capaces de volar a altitudes de hasta 15 mil metros sin ser detectadas y han sido utilizadas en ataques estratégicos, como la eliminación del líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en 2022.

Si bien los vuelos de reconocimiento en la frontera han sido operados anteriormente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), en esta ocasión se trata de una operación bajo el mando de la CIA, lo que marca un cambio significativo en la estrategia de vigilancia estadounidense.

Sin confirmación de colaboración con México

Hasta el momento, no se ha informado sobre un acuerdo formal entre el Gobierno mexicano y la CIA para llevar a cabo estos vuelos en territorio nacional. No obstante, funcionarios estadounidenses citados por CNN afirmaron que las misiones buscan recopilar información de inteligencia sobre los movimientos de los cárteles, aunque no se especificó si se trata de operaciones coordinadas con las autoridades mexicanas.

Este despliegue ocurre en el contexto de un aumento de la vigilancia aérea en la frontera entre México y Estados Unidos y en aguas internacionales del Mar de Cortés, lo que sugiere un refuerzo en las operaciones de inteligencia bajo la administración del presidente Donald Trump.

El papel del dron MQ-9 Reaper en operativos internacionales

El MQ-9 Reaper es un dron de última generación diseñado para misiones de reconocimiento, vigilancia y ataque. Su capacidad para operar a grandes alturas y recopilar datos en tiempo real lo convierte en una herramienta clave para el monitoreo de actividades ilícitas. Aunque en este caso no están artillados, estos drones han sido utilizados en el pasado en operaciones militares y de contraterrorismo.

Tensión en la relación México-Estados Unidos

El uso de drones de la CIA en territorio mexicano podría provocar tensiones diplomáticas entre ambos países, especialmente si se confirma que las operaciones se llevan a cabo sin el consentimiento del Gobierno de México. En el pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum, han manifestado su rechazo a cualquier intervención unilateral de Estados Unidos en temas de seguridad nacional.

Por el momento, ni la Casa Blanca ni el Gobierno mexicano han emitido comentarios sobre estos vuelos. Sin embargo, el tema podría generar un debate sobre la soberanía nacional y el papel de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado en México.